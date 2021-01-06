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AMD в своём аккаунте социальной сети Twitter объявили о скором выходе обновлённой версии микрокода AGESA 1.1.9.0 и перечислили ключевые особенности, которые будут доступны после установки новых ревизий BIOS.

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Первым нововведением новой AGESA стала поддержка состояния уменьшенного энергопотребления S0i3 в Windows 10, также известного как режим ожидания. Вторым пунктом идет куда более важное изменения, обеспечивающее большую стабильность системы при разгоне частоты шины Infinity Fabric (FCLK) до значений в 1800-2000 MHz.

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Следующей особенностью AMD назвали поддержку материнских плат Х570 с пассивным охлаждением чипсета. Этот пункт требует отдельных пояснений со стороны AMD, так как не совсем понятно, означает ли это выход новых материнских плат без вентилятора на чипсете или уменьшение TDP чипсетов уже имеющихся плат, позволяющее отключить их активное охлаждение. Последним пунктом идёт общее улучшение стабильности работы материнских плат, которое тоже не будет лишним. Названы были и сроки выхода AGESA 1.1.9.0: вторая половина января и февраль 2021 года.