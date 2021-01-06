Bitcoin возобновил рост после коррекции, поставив новый рекорд в 35 766$ - бум майнинга продолжается
Масштабная коррекция курса первой криптовалюты подошла к концу и актив возобновил рост, с лёгкостью преодолев психологический рубеж в 35 000$ и установив новый исторический рекорд стоимости на отметке в 35 766$. Этот же сценарий повторила и вторая по популярности криптовалюта Ethereum, отыграв все потери и вернувшись к уровню в районе 1150$ за 1 ETH. С начала текущего года активы подорожали на 25% и 50% соответственно.
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Кроме того, впечатляющий рост показывают и другие альткоины из топ-20: Cardano (+28.65% за сутки), Stellar (+114.75% за сутки) и Chainlink (+8.41%). Общая капитализация всего рынка криптовалют понемногу приближается к отметке в 1 триллион долларов. (на данный момент она составляет 938 миллиардов).
Подобное положение дел существенно увеличивает прибыльность домашнего майнинга, что уже привело к исчезновению из продажи многих популярных моделей видеокар и существенному повышению цен оставшихся. И даже при завышенных ценах сроки окупаемости большинства моделей сейчас не превышают 6 месяцев, что создаёт у майнеров иллюзию беспроигрышной инвестиции.
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