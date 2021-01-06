Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Масштабная коррекция курса первой криптовалюты подошла к концу и актив возобновил рост, с лёгкостью преодолев психологический рубеж в 35 000$ и установив новый исторический рекорд стоимости на отметке в 35 766$. Этот же сценарий повторила и вторая по популярности криптовалюта Ethereum, отыграв все потери и вернувшись к уровню в районе 1150$ за 1 ETH. С начала текущего года активы подорожали на 25% и 50% соответственно.

реклама

Кроме того, впечатляющий рост показывают и другие альткоины из топ-20: Cardano (+28.65% за сутки), Stellar (+114.75% за сутки) и Chainlink (+8.41%). Общая капитализация всего рынка криптовалют понемногу приближается к отметке в 1 триллион долларов. (на данный момент она составляет 938 миллиардов).

анонсы и реклама RTX 3070 в XPERT.RU от 56 т.р. - 15 позиций Мин цена RTX 3080 - 120 000р из-за майнинга см МАКС цену 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга RX 6800 XT до 30% дешевле в XPERT.RU чем везде 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле Samsung Z Fold 2 - 180000р в Ситилинке Цена рухнула на порядок на 65" Samsung - пора брать Лютое игровое кресло Thermaltake - смотри что за зверь

Подобное положение дел существенно увеличивает прибыльность домашнего майнинга, что уже привело к исчезновению из продажи многих популярных моделей видеокар и существенному повышению цен оставшихся. И даже при завышенных ценах сроки окупаемости большинства моделей сейчас не превышают 6 месяцев, что создаёт у майнеров иллюзию беспроигрышной инвестиции.

реклама







