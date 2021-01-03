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Цена Ethereum подскочила до 920$ - видеокарты среднего ценового сегмента начали исчезать из продажи

Новый год дал крипторынку новый импульс развития.
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6
<b>Цена снижена в 4 раза</b> на популярный планшет
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RTX 3070 <b>по цене</b> 3060 Ti - надо брать
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Невероятное по своим масштабам ралли всего рынка криптовалют продолжается. Вслед за безумным подъёмом Bitcoin, почти достигшим сегодня отметки в 35 000$, уверенный рост начала демонстрировать и вторая по популярности криптовалюта Ethereum. В ходе торгов на бирже Binance её стоимость преодолела рубеж в 900$, установив годовой рекорд в 920 долларов США за 1 ETH. Суточный рост составил 19.53%, а недельный - 43.91%.

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Стоит заметить, что ещё в январе 2020 года валюта торговалась на уровне в 130-140$. Таким образом, всего за год её стоимость выросла на более чем в 7 раз. Всё это оказывает непосредственное влияние на рынок пользовательских графических адаптеров. 

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Возросшая прибыльность майнинга и сократившиеся сроки окупаемости оборудования сделали своё дело: цены большинства популярных видеокарт выросли почти в два раза. А некоторые особенно популярные среди майнеров модели и вовсе начали исчезать из продажи. Именно это сейчас происходит с RTX 3060 Ti, которые активно сметают с полок в Ситилинке,  Регарде и прочих крупных отечественных магазинах..

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Сейчас обсуждают

Елисей Творимиров
18:31
Главное суметь вовремя слить. И жаба тут не советчик.
Цена Ethereum подскочила до 920$ - видеокарты среднего ценового сегмента начали исчезать из продажи
❤️Зацените мои гоолые фоточки, лайкай и общайся с такими как я✅
18:31
Цена Ethereum подскочила до 920$ - видеокарты среднего ценового сегмента начали исчезать из продажи
Твоя мамка
18:30
Ясен xyй
Цена Ethereum подскочила до 920$ - видеокарты среднего ценового сегмента начали исчезать из продажи
Tempestus Scion
18:29
Что "6"? Пишите связно! Или ещё из алкогольной ямы не вылезли?
Курс Bitcoin уже приближается к 35 000$, а Etereum преодолел рубеж в 800$ - бум майнинга наступил
corsi
18:29
Интересно, а кто потратил условный килобакс на закупку крипты на "минимуме" - поступил адекватнее того, кто этот же килобакс вложил в видеокарту с окупаемостью в 6 месяцев? )
Цена Ethereum подскочила до 920$ - видеокарты среднего ценового сегмента начали исчезать из продажи
Твоя мамка
18:25
Вовремя я 2080ти за 45 взял)
Цена Ethereum подскочила до 920$ - видеокарты среднего ценового сегмента начали исчезать из продажи
Александр Липкин
18:25
Есть понятие КПД, есть компоновка, когда сложнее снять тепло с кристалла. У 3600 КПД выше, но тепло с кристалла снять сложнее. А судить по цифрам тдп, которые производители от балды рисуют, такое себе...
Процессоры Ryzen 5000 вернулись в российские магазины – цены почти соответствуют рекомендованным
GeodE
18:24
Тупой чудик, монеро на видеокартах уже больше года не добывается
Стали известны доходы большой фермы из видеокарт GeForce RTX 3080 – сроки окупаемости и расходы
Rm76
18:23
тяжёлый год будет, поседеет волосня на попках геймеров, омелеют мамкины кошельки
Цена Ethereum подскочила до 920$ - видеокарты среднего ценового сегмента начали исчезать из продажи
ZjMeT4
18:22
Тю, что игр нет на уе4? Можно прикинуть по уже существующим играм на этом двигле. Чернобылити +-, норм графон там.
Графика в трейлере S.T.A.L.K.E.R. 2 нереалистична – картинка в игре будет уровнем ниже
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