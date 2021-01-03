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Невероятное по своим масштабам ралли всего рынка криптовалют продолжается. Вслед за безумным подъёмом Bitcoin, почти достигшим сегодня отметки в 35 000$, уверенный рост начала демонстрировать и вторая по популярности криптовалюта Ethereum. В ходе торгов на бирже Binance её стоимость преодолела рубеж в 900$, установив годовой рекорд в 920 долларов США за 1 ETH. Суточный рост составил 19.53%, а недельный - 43.91%.

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Стоит заметить, что ещё в январе 2020 года валюта торговалась на уровне в 130-140$. Таким образом, всего за год её стоимость выросла на более чем в 7 раз. Всё это оказывает непосредственное влияние на рынок пользовательских графических адаптеров.

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Возросшая прибыльность майнинга и сократившиеся сроки окупаемости оборудования сделали своё дело: цены большинства популярных видеокарт выросли почти в два раза. А некоторые особенно популярные среди майнеров модели и вовсе начали исчезать из продажи. Именно это сейчас происходит с RTX 3060 Ti, которые активно сметают с полок в Ситилинке, Регарде и прочих крупных отечественных магазинах..

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