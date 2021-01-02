S.T.A.L.K.E.R. 2 не выйдет на PS5 - культовая игра станет эксклюзивом платформ Microsoft
Противостояние консолей следующего поколения Xbox Series X/S и PlayStation 5 начинает понемногу набирать обороты. Ещё в момент анонса S.T.A.L.K.E.R. 2 в дебютном трейлере были заявлены только платформы ПК и Xbox, но тогда на это никто не обратил внимания, ведь ролик был представлен на собственной конференции Microsoft. Любители консолей семейства PlayStation были уверены в скором анонсе версии для PS5, но комьюнити-менеджер GSC Game World Захар Бочаров разрушил эти надежды.
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В социальной сети twitter ему был задан вопрос о возможной версии игры для PlayStation 5, на что Бочаров ответил, что проект создаётся только для PC и Xbox Series X/S. Это ещё раз подтвердило слухи о финансировании разработки S.T.A.L.K.E.R. 2 игровым подразделением Microsoft. Напомним, что игра со старта будет доступна в подписочном сервисе Xbox Game Pass.
Таким образом PlayStation 5 лишилась одного из самых ожидаемых релизов 2021 года, что вкупе с потерей крупных проектов от издательства Bethesda (The Elder Scrolls VI, Starfield) делает её позиции далеко не такими выгодными, какими они были в предыдущем поколении.
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