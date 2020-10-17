Глава игрового подразделения Microsoft подтвердил, что The Elder Scrolls VI не выйдет на Playstation 5
После новостей о покупке компанией Microsoft игрового издателя Bethesda многие преданные поклонники японской корпорации Sony стали успокаивать себя спекуляциями на тему невыгодности выпуска крупнейших IP Bethesda в виде эксклюзивов для платформ Microsoft. Вместе с тем, некоторые аналитики уже указывали на абсурдность подобных умозаключений, обращая внимание на то, что миллиарды не тратят на временные эксклюзивы и мультиплатформу.
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Теперь же некоторую ясность в этот вопрос внёс глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер в интервью англоязычному изданию Kotaku. Интервьюер задал Филу прямой вопрос: можно ли окупить сделку на 7.5 миллиардов долларов, не выпуская игры Bethesda на конкурирующих платформах? На что Спенсер ответил однозначное: "Да". А после заметил, что у Microsoft уже есть немало подконтрольных платформ, таких как Xbox, ПК, Game Pass и xCloud, что позволяет без проблем окупить любую игру Microsoft без выпуска её на платформы, которые компания не поддерживает.
Вместе с тем Фил заявил, что целью сделки с Bethesda было не лишить поклонников других платформ возможности играть в любимые игры, а усилить позиции Microsoft на видеоигровом рынке.
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