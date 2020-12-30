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Видеокарты нового поколения Nvidia 3000 получили хорошее соотношение рекомендованной цены и производительности, но вот объём видеобуфера у них оказался довольно скромным. 10Gb видеопамяти базовой модели RTX 3080 уже в момент анонса выглядели спорным решением, а после выхода карт от конкурентов из AMD их и вовсе стали записываться в недостатки.

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После этого инсайдеры начали сообщать, что Nvidia готовит новые ревизии своих карт с увеличенным объёмом VRAM. Теперь же эти слухи начали подтверждаться. Среди документов Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) была обнаружена новая запись, показавшая, что Gigabyte готовит большой список видеокарт следующего поколения на основе еще не анонсированных SKU NVIDIA.

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В списке можно обнаружить множество различных моделей RTX 3080 Ti: AORUS Xtreme, AORUS Master, Vision, Gaming, Eagle и Turbo. Все они получат солидный объём видеопамяти в 20Gb GDDR6X. Кроме того, в листинг ЕЭК попали 6 разных моделей бюджетной карты RTX 3060, которые будут комплектоваться видеобуфером в 12Gb GDDR6. На этом фоне 10Gb ,базовой RTX 3080 начинают выглядеть совсем печально.

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