Epic Games признали наличие проблемы с перегревом процессоров из-за лаунчера EGS - патч в разработке
Вокруг сервиса цифровой дистрибуции Epic Games Store совсем недавно разгорелся новый скандал: пользователи обнаружили, что лаунчер магазина потребляет чрезмерное количество ресурсов процессора и существенно поднимает его температуру даже в простое. А издание hothardware провело ряд тестов, подтвердивших подозрительную активность приложения и отправку данных пользователей на серверы компании.
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Сначала с проблемой сталкивались лишь владельцы CPU Ryzen, но позже стали появляться аналогичные жалобы и от пользователей Intel. Представители компании долгое время отмалчивались, но сегодня один из ключевых сотрудников Epic Games Сергей Галенкин в своём аккаунте социальной сети Twitter признал наличие проблемы и заверил, что работы над её исправлением уже ведутся. Согласно его словам патч уже готов и проходит стадию тестирования. Никаких конкретных сроков выхода исправления названо не было.
Напомним, что это далеко не первый случай, когда приложение Epic уличают в шпионаже. Ранее один из пользователей форума resetera уже докладывал о странном поведении программы, сканирующей папки Steam на компьютерах игроков.
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