Мощный геймерский Core i5-10600KF потерял в цене 6000 рублей - Ryzen 5600X уже не так привлекателен
Заняв лидирующие позиции на рынке десктопных процессоров AMD существенно подняла цены на свою продукцию. А Intel, находясь в позиции отстающего, стремится привлечь внимание покупателей более низкими ценниками своих CPU. И пока средняя цена "народного" Ryzen 5600X колеблется в диапазоне 30-35 тысяч рублей, звание топа за свои деньги заслуживает близкий по производительности процессор Core i5-10600KF.
Его средняя цена в России составляет порядка 20-21 тысячи рублей (по данным площадки Yandex Market), что уже значительно ниже конкурента от красных. Но на рождественской распродаже Aliexpress этот CPU можно достать с очень хорошей скидкой. Базовая цена составляет 16 294 рублей, но применив купон продавца на 150 рублей и промокод ITOGI1000 можно снизить стоимость до 15 142 рублей.
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Хотя у такого подхода есть и негативные стороны. Во-первых представленная модель предназначена для китайского рынка, хотя на её работу это никак не влияет. Во-вторых заказывая с Али стоит быть готовым к долгой доставке, проблемами с таможней и отсутствию нормальной гарантии. Если вы хотите избежать всех вышеозначенных трудностей, то всегда можно воспользоваться услугами проверенного местного ритейлера Регард.
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