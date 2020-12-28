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Вторая по популярности криптовалюта Ethereum в ходе торгов на бирже Binance преодолела важный рубеж в 700$ за 1 ETH и продолжила уверенно расти. На момент написания статьи курс колеблется в районе 730-740$ за один эфир. Годовой максимум зафиксировался на отметке в 741$. Ралли второй криптовалюты напрямую связано с небывалым ажиотажем вокруг Bitcoin, который продолжает ежедневно обновлять рекорды исторической стоимости.

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Но если курс Bitcoin влияет на цены видеокарт весьма опосредованно, то Ethereum является основной причиной возникшего дефицита Mid-end продукции, вроде популярного GPU RTX 3060 Ti, так как подавляющее количество этих карт раскупают именно домашние майнеры эфира. Повышение прибыльности майнинга может ещё сильнее усугубить ситуацию с нехваткой видеоадаптеров и привести к существенному росту цен на них.

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2020 год выдался крайне удачным для держателей Ethereum. С начала года курс криптовалюты вырос более чем на 700%, обновив двухлетний максимум. Впрочем, до рекордной стоимости января 2018 года ещё далеко. Тогда валюта смогла преодолеть рубеж в 1400$ за эфир.



