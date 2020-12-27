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Главная криптовалюта продолжает ставить рекорды стоимости. Всего за сутки она увеличила свою стоимость на более чем 11%, с лёгкостью преодолев рубежи в 26 и 27 тысяч долларов США за 1 BTC. Замедлился рост лишь перед отметкой в 28 000$. Рекордная стоимость в ходе торгов на бирже Binance зафиксировалась на уровне в 27 935$.

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Существенно возросла и общая капитализация всего рынка криптовалют, приблизившись к рекордным показателям 2018 года. На данный момент она составляет 721 миллиард долларов, а исторический максимум был зафиксирован на отметке в 835 миллиардов долларов. Остальные криптовалюты пока что не успели отреагировать на эти события, но если курс Bitcoin не уйдёт в коррекцию, то следом за ним обязательно поднимутся цены множества остальных альткоинов.

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Отдельно стоит отметить, что во время ралли 2018 года цена второй по популярности криптовалюты Ethereum преодолевала отметку в 1400$ за ETH, и при позитивном стечении обстоятельств она вполне может вернутся к этим значениям. Подобный сценарий может более чем вдвое повысить цены пользовательских видеокарт, ведь майнинг Ethereum станет куда более прибыльным занятием.



