Цена Bitcoin вплотную приблизилась к 28 000$ - новый бум майнинга грозит поднять цены на видеокарты
Главная криптовалюта продолжает ставить рекорды стоимости. Всего за сутки она увеличила свою стоимость на более чем 11%, с лёгкостью преодолев рубежи в 26 и 27 тысяч долларов США за 1 BTC. Замедлился рост лишь перед отметкой в 28 000$. Рекордная стоимость в ходе торгов на бирже Binance зафиксировалась на уровне в 27 935$.
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Существенно возросла и общая капитализация всего рынка криптовалют, приблизившись к рекордным показателям 2018 года. На данный момент она составляет 721 миллиард долларов, а исторический максимум был зафиксирован на отметке в 835 миллиардов долларов. Остальные криптовалюты пока что не успели отреагировать на эти события, но если курс Bitcoin не уйдёт в коррекцию, то следом за ним обязательно поднимутся цены множества остальных альткоинов.
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