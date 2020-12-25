Бюджетные материнские платы Intel поколения Rocket Lake получат функцию разгона процессоров и памяти
Долгие годы политика Intel в отношении своих материнских плат была неизменной: разгон частоты процессора и памяти доступен только на старших дорогих чипсетах, а обладатели более бюджетных решений могут лишь играться с таймингами оперативной памяти. В то же время AMD позволяла гнать CPU и RAM почти на всех доступных материнках, что стало одним из главных преимуществ сборок на процессорах Ryzen.
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Теперь же существует немалая вероятность, что под давлением конкурента Intel откажется от практики урезания разгонного потенциала своих более бюджетных плат. Издание tom's hardware сообщает, что оверклокер @harukaze5719 сумел запустить XMP профиль оперативной памяти в 4133 МГц на материнской плате B560-чипсета с инженерными образцами Core i9 11900K и Core i9-11900.
Кроме того, благодаря действиям энтузиаста мы узнали тактовые частоты инженерного образца Core i9-11900K. Чип работает на базовой частоте 4,3 ГГц с возможностью турбо-буста до 4,8 ГГц, что позволяет надеяться на частоты свыше 5 ГГц в финальной версии продукта. Вкупе с возможностью оверклокинга на доступных В560 материнских платах это может стать достойным ответом на линейку процессоров Ryzen 5000 от AMD.
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