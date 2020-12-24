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Пару лет назад Nvidia продвигала видеокарты серии RTX 2000 как революцию и огромный прорыв в области графических технологий, оправдывая возросшие по сравнению с предыдущим поколением цены наличием технологии трассировки лучей. При этом прирост производительности поколения Turing в сравнении с GTX 1000 был довольно скромным: RTX 2080 Ti опережала GTX 1080 Ti всего на 35-40%, в то время как разница между 1080 Ti и 980 Ti составляла куда более внушительные 75-85%.

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И если обладатели флагманов в лице 2080 Ti вполне могут пока не думать об апгрейде, то владельцы более бюджетных моделей Turing уже могли столкнуться с недостатком производительности в наиболее требовательных современных играх. Авторы Youtube-канала Benchmark решили выяснить разницу между двумя видеокартами среднеценового сегмента: RTX 2060 Super и RTX 3060 Ti, протестировав их в 7 наиболее актуальных на данный момент играх.

В тесте использовался процессор intel Core i7-10700K, материнская плата MSI MAG Z490 TOMAHAWK и 32GB DDR4 3600MHz CL16. Игры работали в разрешении 1440р с максимальными настройками графики без рейтрейсинга и DLSS.

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В результате в менее требовательных играх (RE3, Metro Exodus) RTX 2060 Super может похвастаться фреймрейтом выше 60 кадров в секунду. В то же время показатели RTX 3060 Ti в этих проектах сгодятся для мониторов с частотой обновления в 120 герц. А когда речь заходит о более тяжёлых тайтлах, то владельцы 2060S уже могут не рассчитывать на стабильные 60 FPS. Особенно печально дело обстоит в Cyberpunk 2077 и Watch Dogs Legion.

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Если вы играете в игры на мониторе с разрешением 1440р, то апгрейд с RTX 2060 Super на RTX 3060 Ti

даст вам внушительный буст производительности. А владельцы народных 1080р мониторов пока могут не торопится с обновлением. ведь для стабильных 60 кадров в секунду 2060S пока хватает.