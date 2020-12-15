Игровые издания раскритиковали Cyberpunk 2077 для PS4 и Xbox One - оценки ниже, чем у Fallout 76
Несмотря на все технические огрехи, версия Cyberpunk 2077 для персональных компьютеров получила вполне позитивные оценки профессиональных игровых критиков. На данный момент оценка ПК-версии на агрегаторе Metacritic составляет 89 баллов из 100. А вот владельцы базовых версий приставок PlayStation 4 и Xbox One оказались в незавидной ситуации: в консольные порты просто невозможно играть из-за чудовищно низкой производительности.
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При этом разработчики из CD Projekt Red специально не выдавали рецензентам консольные версии игры, рассылая только ключи для ПК. Но несколько изданий решили самостоятельно приобрести копии Cyberpunk 2077 для консолей и опубликовали рецензии, в которых прошлись по всем проблемам и недостаткам этих версий игры.
На данный момент оценка версии игры для PS4 составляет разгромные 50 баллов из 100 на основании 5 рецензий. Порт для Xbox One получил оценку в 51 балл из ста. А простые игроки были ещё менее благосклонны: User Score составляет всего 2.9 балла из 10 на основании 6493 пользовательских отзывов. Журналисты популярного сайта IGN поставили игре всего 40 баллов, указав на крайне неудовлетворительное техническое состояние игры. Игрокам они посоветовали держаться подальше от версий для PlayStation 4 и Xbox One до появления повышающих фреймрейт патчей и исправления многочисленных багов.
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