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Другое

Стартовали продажи RTX 3060 Ti в российских магазинах - цены и список доступных моделей

Новинку уже можно купить в отечественной рознице.
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28
RTX 3060 Ti Gigabyte AORUS - ты не поверишь цене
Подьехала RTX3060 Ti MSI GAMING X TRIO
RTX3060 Ti Gigabyte EAGLE в Регарде
RTX 3060 Ti MSI VENTUS 2X OC в Регарде
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Долгожданные видеокарты среднеценового сегмента Nvidia RTX 3060 Ti наконец-то стали доступны и для российских покупателей. Все предыдущие запуски графических адаптеров серии RTX 3000 прошли не слишком гладко, но в этот раз Nvidia утверждает, что поставки 3060 Ti будут больше чем у всех моделей 3070, 3080 и 3090 вместе взятых. Но если вы всё же планируете обзавестись собственной карточкой, то медлить всё-таки не стоит, так как новинка будет пользоваться успехом среди майнеров Ethereum.

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Всем известный магазин Regard предлагает на выбор модели 3060Ti от трёх вендоров: Gigabyte, Palit и MSI. Цены начинаются с 44 900 рублей за самую дешёвую версию MSI RTX 3060 Ti VENTUS 2X OC с двумя вентиляторами и частотами как у референсных моделей.  

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В те же деньги вам обойдётся и версия Palit RTX 3060 Ti Dual. Она также оснащена довольно простой системой охлаждения с двумя кулерами.  

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Более требовательные пользователи могут обратить внимание на модель MSI RTX 3060 Ti GAMING X TRIO за 50 100 рублей. Она оснащена более солидной системой охлаждения с радиатором большего размера и тремя куллерами. Другим отличием от более дешёвых моделей является более высокая тактовая частота в бусте, достигающая 1800 МГц.

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Самым же дорогим вариантом является карта в исполнении Gigabyte RTX 3060 Ti 8GB AORUS Master с массивным радиатором системы охлаждения и тремя вентиляторами.

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В целом, выбор моделей довольно большой и способен удовлетворить самый широкий круг покупателей. Цены конечно выше, чем у Founders Edition, но эти модели достать будет весьма непросто из-за ограниченного их количества.

                           

 



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Yolanda Tarska
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Кстати за 42 думаю уже не будет завтра
Стартовали продажи RTX 3060 Ti в российских магазинах - цены и список доступных моделей
Yolanda Tarska
19:35
С 1050 как раз чудесный апгрейд, сколько там раз 6 наверное
Стартовали продажи RTX 3060 Ti в российских магазинах - цены и список доступных моделей
Seiron
19:35
за 42т.р. можно взять RTX 3060ti уже сегодня, так шо никто этих людей не заставляет покупать за эту цену.
Стартовали продажи RTX 3060 Ti в российских магазинах - цены и список доступных моделей
Лучезарная Куртка
19:33
Карта уровня 2080с по цене 2080с - невиданная щедрость))
Стартовали продажи RTX 3060 Ti в российских магазинах - цены и список доступных моделей
Diogar Neo
19:33
Планируют штук 5-6 поколений , как выйдет !!! Да , и не забыть поменять сокеты , не забыть- узелок на память !!!!
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omoikane
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на разработку и отладку этого фото режима ушло кучу времени, могли лучше пару 10ку квестов и пару локаций добавить.
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kib@rg
19:28
По 41900р уже вполне нормальная цена для карты уровня 2080супер
Стартовали продажи RTX 3060 Ti в российских магазинах - цены и список доступных моделей
Fox
19:27
Кто покупает такие карточки по 46-54К? Ну если такие максималисты (4К или WQHD@144) и жмет карман, то есть же 3090. 3060 Ti - это миддловая карточка, которую продают за 600-730$
Стартовали продажи RTX 3060 Ti в российских магазинах - цены и список доступных моделей
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