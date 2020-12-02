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Долгожданные видеокарты среднеценового сегмента Nvidia RTX 3060 Ti наконец-то стали доступны и для российских покупателей. Все предыдущие запуски графических адаптеров серии RTX 3000 прошли не слишком гладко, но в этот раз Nvidia утверждает, что поставки 3060 Ti будут больше чем у всех моделей 3070, 3080 и 3090 вместе взятых. Но если вы всё же планируете обзавестись собственной карточкой, то медлить всё-таки не стоит, так как новинка будет пользоваться успехом среди майнеров Ethereum.

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Всем известный магазин Regard предлагает на выбор модели 3060Ti от трёх вендоров: Gigabyte, Palit и MSI. Цены начинаются с 44 900 рублей за самую дешёвую версию MSI RTX 3060 Ti VENTUS 2X OC с двумя вентиляторами и частотами как у референсных моделей.

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В те же деньги вам обойдётся и версия Palit RTX 3060 Ti Dual. Она также оснащена довольно простой системой охлаждения с двумя кулерами.

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Более требовательные пользователи могут обратить внимание на модель MSI RTX 3060 Ti GAMING X TRIO за 50 100 рублей. Она оснащена более солидной системой охлаждения с радиатором большего размера и тремя куллерами. Другим отличием от более дешёвых моделей является более высокая тактовая частота в бусте, достигающая 1800 МГц.

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Самым же дорогим вариантом является карта в исполнении Gigabyte RTX 3060 Ti 8GB AORUS Master с массивным радиатором системы охлаждения и тремя вентиляторами.

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В целом, выбор моделей довольно большой и способен удовлетворить самый широкий круг покупателей. Цены конечно выше, чем у Founders Edition, но эти модели достать будет весьма непросто из-за ограниченного их количества.





