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Изначально AMD анонсировали технологию Smart Access Memory как эксклюзивную фишку наиболее новых материнских плат с чипсетами А520, В550 и Х570. Однако оказалось, что владельцы более старых материнских плат тоже могут рассчитывать на бонус к производительности. Издание computerbase сообщает о том, что новые версии BIOS и AGESA v2 1.1.0.0 активируют доступ к возможностям SAM на материнских платах с чипсетами X470 и B450.

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Но стоит отметить, что на данный момент SAM по-прежнему требует для своей работы комбинацию из процессора Ryzen 5000 и графического адаптера Radeon RX 6000 и не распространяется на более старые CPU и GPU от AMD. В настоящее время поддержка технологии реализована только на платах от ASUS и ASRock, а остальные производители добавят этот функционал позже.

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Кроме того, AMD уже подтвердила, что работает с Intel и NVIDIA над внедрением SAM в их продукты. Поэтому не стоит исключать возможность появления поддержки технологии у процессоров Ryzen 3000 и видеокарт Radeon RX 5000 в ближайшем будущем.