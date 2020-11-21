Битва флагманских CPU в разгоне - Ryzen 5950X 4.9GHz против Core i9-10900K 5.2GHz от Testing Games
Долгое время процессоры Intel были настоящими королями гейминга, а главным аргументом фанатов синего лагеря была возможность разгона этих CPU до частот свыше 5GHz. Выход процессоров AMD Zen3 наконец-то поменял расклад сил в игровых тестах, а флагман Ryzen 5950X вплотную приблизился к заветной планке в 5GHz.
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Авторы канала Testing Games решили сравнить максимальные возможности двух флагманских CPU, для чего провели их тестирование в полном разгоне. Ryzen работал на частоте 4.9GHz, а Core i9 - 5.2GHz. Тестовые стенды были основаны на материнских платах MSI MPG Z490 GAMING PLUS и ASUS ROG X570 Crosshair VIII Hero с 32Gb DDR4 ОЗУ на частоте 4000Mhz, а в качестве графического адаптера была задействована GeForce RTX 3080. Тесты проводились в разрешении 1080p с максимальными настройками графики.
В результате даже максимальный разгон не помог i9-10900K одержать верх над своим прямым конкурентом. И если процессоры Ryzen 3000 на архитектуре Zen2 не получали от оверклокинга почти никакого буста производительности, то Ryzen 5000 полностью исправили этот недочёт, позволяя опытным пользователям получить ещё немного дополнительных ресурсов. К тому же Ryzen 5950X предлагает пользователям больше физических ядер и потоков, что является неплохим заделом на будущее.
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