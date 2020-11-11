Появилось первое сообщение о необратимой поломке PlayStation 5 из-за распаянного на плате SSD
Выход консолей нового поколения всегда сопровождается некоторыми техническими проблемами, которые могут серьёзно омрачить праздник некстгена для особо расторопных геймеров. В большинстве случаев эти проблемы встречаются у очень малого количества пользователей, но иногда могут носить и массовый характер, как было с одиозным красным кольцом смерти у Xbox 360.
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Консоли нового поколения от Sony и Microsoft пока что не испытывают существенных проблем, но уже сейчас появилось первое сообщение о смерти PlayStation 5. Youtube-блогер Angry Centaur Gaming сообщил в своём twitter о необратимой поломке своей консоли. По его словам, причина кроется в неисправности хранилища данных, коим в этой приставке выступает широко разрекламированный кастомный SSD. При этом, замена накопителя может быть довольно затруднительной в связи с решением инженеров компании Sony распаивать SSD прямиком на материнской плате консоли.
Также блогер сообщил, что уже обратился в техподдержку Sony для решения проблемы.Эту конкретную приставку он планировал разыграть среди подписчиков. Чтобы не отменять розыгрыш он сразу же оформил предзаказ на ещё одну PlayStation 5.
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Других сообщений о критических неисправностях новой PlayStation больше не поступало, так что пользователям пока рано беспокоиться или паниковать. Так или иначе у любых устройств имеется небольшой процент заводского брака, который вскрывается в первые месяцы эксплуатации.
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