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Цена Xiaomi Poco X3 NFC упадёт на распродаже 11.11 - лучший аналог Redmi Note 9 Pro за 13 760 рублей

Один из самых сбалансированных смартфонов Xiaomi станет существенно доступнее на распродаже 11.11.
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Redmi Note 9 Pro недаром является одним из самых популярных смартфонов Xiaomi. Он обладает весьма солидными и сбалансированными характеристиками при вполне доступной цене и вполне мог бы стать лучшим выбором в среднеценовом сегменте, если бы не выход Poco X3. Данный смартфон предлагает пользователю несколько интересных особенностей, отсутствующих у Redmi Note 9 Pro.

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Самыми важными плюсами Poco X3 являются более мощный процессор Snapdragon 732G (у Note 9 Pro Snapdragon 720G) и 6,67-дюймовый IPS-экран с частотой обновления 120 герц (против 60 герц у Note 9 Pro). Помимо этого Poco X3 оснащён аккумулятором на 5160 мАч, основной камерой на 64 Мп, фронтальной камерой на 20 Мп и широкоугольной камерой на 13 Мп. Кроме того у смартфона имеется востребованная в наше время функция NFC. 

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Средняя цена этого смартфона на российском рынке находится в районе 19-20 тысяч рублей (согласно данным Яндекс Маркета), но есть вариант раздобыть его значительно дешевле. На AliExpress скоро начнётся масштабная распродажа 11.11, в рамках которой Poco X3 6Gb+64 с использованием скидок, промокодов и купонов можно будет приобрести по рекордно низкой цене в 13760 рублей. Если же вы не хотите связываться с китайской площадкой, долго ждать доставки и беспокоиться по поводу гарантии, то можно воспользоваться услугами проверенного отечественного магазина Ситилинк.

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