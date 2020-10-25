Блогерам найдена достойная замена - искусственный интеллект получил награду в области журналистики
Есть вероятность, что в будущем всё больше работы за людей будут выполнять роботы.
Очень многие пользователи новостных ресурсов зачастую остаются недовольны качеством работы редакторов и новостников. И это не удивительно, ведь в работу людей очень часто может вмешиваться человеческий фактор. Люди обречены совершать ошибки, а некоторые готовы и вовсе делать их намеренно, исходя из своих личных интересов.
реклама
Но в будущем людей на поприще журналистской деятельности вполне могут заменить роботы. Первым доказательством этих изменений стала недавно прошедшая церемония Премии онлайн-журналистики 2020 года, среди лауреатов которой оказалась редактор новостных сайтов Sophi Automation, созданный на базе технологий искусственного интеллекта. ИИ получил награду за «Технические инновации на службе цифровой журналистики», в очередной раз доказав, что технологии машинного обучения окажут существенное влияние на множество разных отраслей человеческой деятельности.
Sophi Automation работает на ресурсах канадской газеты Globe and Mail и отвечает за за кураторство 99% публикуемого контента. Изначально ИИ тренировали различать релевантную информацию и сортировать её по разным тематическим разделам, а теперь же он ещё и анализирует данные о просмотрах и трафике, совершенствуя свои алгоритмы для увеличения количества подписчиков и доходов от рекламы.
Авторы ИИ при этом утверждают, что Sophi создан не для того чтобы полностью заменить людей-журналистов, а для того чтобы освободить их время для создания более качественных и комплексных материалов, которые пока что не под силу создать ни одному роботу.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила