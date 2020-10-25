Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Очень многие пользователи новостных ресурсов зачастую остаются недовольны качеством работы редакторов и новостников. И это не удивительно, ведь в работу людей очень часто может вмешиваться человеческий фактор. Люди обречены совершать ошибки, а некоторые готовы и вовсе делать их намеренно, исходя из своих личных интересов.

реклама

Но в будущем людей на поприще журналистской деятельности вполне могут заменить роботы. Первым доказательством этих изменений стала недавно прошедшая церемония Премии онлайн-журналистики 2020 года, среди лауреатов которой оказалась редактор новостных сайтов Sophi Automation, созданный на базе технологий искусственного интеллекта. ИИ получил награду за «Технические инновации на службе цифровой журналистики», в очередной раз доказав, что технологии машинного обучения окажут существенное влияние на множество разных отраслей человеческой деятельности.

анонсы и реклама Корпус за 88 тр - смотри что за зверь RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке Черная пятница с лютыми скидками УЖЕ в Ситилинке RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже -30% на HDD Fujitsu в Регарде МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Sophi Automation работает на ресурсах канадской газеты Globe and Mail и отвечает за за кураторство 99% публикуемого контента. Изначально ИИ тренировали различать релевантную информацию и сортировать её по разным тематическим разделам, а теперь же он ещё и анализирует данные о просмотрах и трафике, совершенствуя свои алгоритмы для увеличения количества подписчиков и доходов от рекламы.

Авторы ИИ при этом утверждают, что Sophi создан не для того чтобы полностью заменить людей-журналистов, а для того чтобы освободить их время для создания более качественных и комплексных материалов, которые пока что не под силу создать ни одному роботу.

реклама



