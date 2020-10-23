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В GOG.com началась раздача культовой стратегии Europa Universalis II
Еще одна бесплатная игра от сервиса Good Old Games.

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В последнее время многие лаунчеры стараются завлечь аудиторию подарочными играми. Начался этот тренд с лаунчера Epic Games Store, но теперь его подхватили и многие другие. Сервис цифровой дистрибуции Good Old Games тоже иногда балует своих пользователей бесплатными раздачами. Прямо сейчас в честь 20-летия серии Europa Universalis там можно абсолютно бесплатно забрать вторую часть этой глобальной исторической стратегии.

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Кроме того, издательство Paradox Interactive также устроило на GOG масштабную распродажу множества своих стратегических игр, среди которых есть и культовая классика, и новые хиты издателя. Любителям пошаговых стратегий с глубокой проработкой игрового процесса точно не стоит проходить мимо.

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Europa Universalis II - глобальная пошаговая стратегия, выпущенная в 2001 году для ПК. Игроку предстояло взять под свой контроль одно из реально существовавших европейских государств и управлять им на протяжении 500 лет европейской истории, пройдя через множество войн, политических интриг и революций. И контролируя армию, национальную экономику, религию, науку и заключая стратегические альянсы игрок должен был привести свою нацию к главенствующему положению на карте Европы.

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