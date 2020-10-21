Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

После того как AMD заняла доминирующее положение на рынке центральных процессоров, цены на процессоры Ryzen начали расти, что несколько снизило энтузиазм фанатов красной компании. Intel же, напротив, стремясь сохранить свою долю рынка, старается снижать стоимость своих CPU. Теперь именно их процессоры привлекают покупателей наилучшим соотношением цены и производительности, а некоторые блогеры overclockers.ru уже агитируют переходить с AMD на Intel.

реклама

К примеру, отличный 6-ядерный процессор Intel Core i5-9600KF можно найти по довольно неплохой цене в 16 090 рублей в Ситилинк. Уже это - вполне хорошее предложение, учитывая среднюю рыночную цену в 17 100 рублей, но применив к товару промокод BLACKSALE можно скинуть ещё 1600 рублей, доведя конечную цену до 14 481 рублей.

анонсы и реклама RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

За эти деньги мы получаем производительный 6-ядерный процессор с разблокированным множителем и отличным разгонным потенциалом, который вполне способен обходить в игровых задачах даже широко раскрученный Ryzen 3600Х. Особенно интересным это предложение будет для обладателей материнских плат на сокете LGA 1151v2, которые использовали в паре с бюджетными процессорами, вроде Сore i3-9100f.