Intel Core i5-9600KF дешевеет - игровой 6-ядерник, обходящий 3600Х, потерял в цене 2500 рублей
Цены на процессоры Intel продолжают падать.
После того как AMD заняла доминирующее положение на рынке центральных процессоров, цены на процессоры Ryzen начали расти, что несколько снизило энтузиазм фанатов красной компании. Intel же, напротив, стремясь сохранить свою долю рынка, старается снижать стоимость своих CPU. Теперь именно их процессоры привлекают покупателей наилучшим соотношением цены и производительности, а некоторые блогеры overclockers.ru уже агитируют переходить с AMD на Intel.
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К примеру, отличный 6-ядерный процессор Intel Core i5-9600KF можно найти по довольно неплохой цене в 16 090 рублей в Ситилинк. Уже это - вполне хорошее предложение, учитывая среднюю рыночную цену в 17 100 рублей, но применив к товару промокод BLACKSALE можно скинуть ещё 1600 рублей, доведя конечную цену до 14 481 рублей.
За эти деньги мы получаем производительный 6-ядерный процессор с разблокированным множителем и отличным разгонным потенциалом, который вполне способен обходить в игровых задачах даже широко раскрученный Ryzen 3600Х. Особенно интересным это предложение будет для обладателей материнских плат на сокете LGA 1151v2, которые использовали в паре с бюджетными процессорами, вроде Сore i3-9100f.
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