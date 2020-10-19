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Что бы там ни говорили фанатичные адепты клавиатуры и мыши, геймпад является крайне удобным вариантом игрового контроллера, почти незаменимым в таких жанрах как файтинги и слэшеры. К тому же с его помощью можно играть в свои любимые игры развалившись на диване, а неудобство прицеливания в шутерах можно исправить при помощи специального софта для ПК.

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Единственной проблемой зачастую являются довольно немалые ценники на действительно качественные модели. Однако с этой проблемой нам помогут справиться скидки. К примеру, один из самых лучших на данный момент геймпадов Sony Dualshock v2 сейчас можно приобрести с хорошей скидкой за 2990 рублей в Эльдорадо. Кроме того, цену можно снизить до 2000 рублей за счёт бонусов (1000 бонусов дают даром за регистрацию). Средняя рыночная цена на это устройство составляет 5000 рублей (по данным Яндекс Маркета)

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За эту цену вам достанется великолепный контроллер, подходящий как для оригинальной консоли PlayStation 4, так и для игры на персональных компьютерах (с помощью утилиты DS4Windows). Он оснащён всем необходимым набором функций, вроде виброотдачи, адаптивных курков и встроенного гироскопа (для чего именно он нужен, можно прочитать здесь).