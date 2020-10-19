Геймпад Sony Dualshock v2 сильно подешевел - лучший геймпад на рынке потерял в цене 3000 рублей
Цена на контроллер упала до рекордного минимума.
Что бы там ни говорили фанатичные адепты клавиатуры и мыши, геймпад является крайне удобным вариантом игрового контроллера, почти незаменимым в таких жанрах как файтинги и слэшеры. К тому же с его помощью можно играть в свои любимые игры развалившись на диване, а неудобство прицеливания в шутерах можно исправить при помощи специального софта для ПК.
реклама
Единственной проблемой зачастую являются довольно немалые ценники на действительно качественные модели. Однако с этой проблемой нам помогут справиться скидки. К примеру, один из самых лучших на данный момент геймпадов Sony Dualshock v2 сейчас можно приобрести с хорошей скидкой за 2990 рублей в Эльдорадо. Кроме того, цену можно снизить до 2000 рублей за счёт бонусов (1000 бонусов дают даром за регистрацию). Средняя рыночная цена на это устройство составляет 5000 рублей (по данным Яндекс Маркета)
За эту цену вам достанется великолепный контроллер, подходящий как для оригинальной консоли PlayStation 4, так и для игры на персональных компьютерах (с помощью утилиты DS4Windows). Он оснащён всем необходимым набором функций, вроде виброотдачи, адаптивных курков и встроенного гироскопа (для чего именно он нужен, можно прочитать здесь).
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила