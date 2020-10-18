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Вчера главной новостью с сообществе энтузиастов компьютерного железа стала утечка характеристик грядущей флагманской видеокарты AMD Radeon RX 6900 ХТ, которой поделился известный програмист Патрик Шур. Он заявил, что игровая частота GPU составит рекордные 2,4 GHz, что позволило бы новым картам составить существенную конкуренцию даже топовым видеоадаптерам RTX 3090 от Nvidia.

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Однако сегодня другой известный инсайдер rogame скорректировал прогнозы, сообщив, что названная частота будет не игровой, а максимально возможной в режиме буста. В то же время эффективная игровая частота чипа будет варьироваться от 2000 MHz до 2100 MHz, а базовые частоты и вовсе составят скромные 1450-1500 MHz. При этом референсные модели производства самой AMD будут стремится к более низким частотам, в то время как варианты от OEM-производителей будут работать на более высоких.

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Если сравнивать данные характеристики с чипом предыдущего поколения Navi 10, то можно заметить, что тактовые частоты возросли не так уж и сильно. Базовая частота у Navi 10 составляла 1605MHz (против 1450-1500 MHz у новой Navi 21 XT), игровая частота была на уровне 1755 MHz (против 2000 MHz у новинки), а частота в бусте - 1905MHz (у Navi 21 XT - до 2400 MHz).

В итоге можно констатировать, что эффективные рабочие частоты прибавили лишь 150-250 MHz по сравнению с представителями архитектуры RDNA1. А в случае с младшей версией чипа Navi 21 XL разрыв ещё меньше. В таких условиях серьёзная конкуренция с топами от Nvidia выглядит крайне маловероятно.