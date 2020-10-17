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Известный инсайдер Патрик Шур, уже зарекомендовавший себя достоверными утечками, опубликовал в своём Twitter спецификации графического процессора AMD Navi 21 XT "Big Navi", который ляжет в основу видеокарт AMD Radeon RX 6900 XT. Об этом со ссылкой на инсайдера написал известный IT-ресурс wccftech. Согласно информации от Шура, новый GPU станет неимоверно мощным процессором с игровой тактовой частотой около 2,4 GHz, что является абсолютным рекордом среди всех видеокарт потребительского уровня для настольных ПК.

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При этом есть вероятность, что частоты можно будет повысить при помощи разгона, так как игровая тактовая частота (Game Clock) - это средняя частота, которую графический процессор может поддерживать в играх. В твите Патрика Шура упоминается именно Game Clock, в то время как частота в бусте может быть несколько выше.

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Также инсайдер сообщил, что TGP графического процессора составляет 255W, что несколько ниже, чем у конкурентов от Nvidia (GeForce RTX 3080 имеет TDP 320 Вт). Наконец, подтвердились предыдущие утечки касаемо объёма и типа видеопамяти, которой будет оборудован графический ускоритель. Radeon RX 6900 XT будет иметь 16 ГБ памяти GDDR6. В итоге новый флагман AMD выглядит как достойный ответ линейке карт RTX 3000, а при разумной ценовой политике AMD он может положить конец многолетней доминации Nvidia на рынке графических решений.

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