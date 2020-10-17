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Опубликованы достоверные характеристики AMD Radeon RX 6900 XT - частота 2,4GHz, 16 ГБ памяти GDDR6 и 255W TGP

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Известный инсайдер Патрик Шур, уже зарекомендовавший себя достоверными утечками, опубликовал в своём Twitter спецификации графического процессора AMD Navi 21 XT "Big Navi", который ляжет в основу видеокарт AMD Radeon RX 6900 XT. Об этом со ссылкой на инсайдера написал известный IT-ресурс wccftech. Согласно информации от Шура, новый GPU станет неимоверно мощным процессором с игровой тактовой частотой около 2,4 GHz, что является абсолютным рекордом среди всех  видеокарт потребительского уровня для настольных ПК.

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При этом есть вероятность, что частоты можно будет повысить при помощи разгона, так как игровая тактовая частота (Game Clock) - это средняя частота, которую графический процессор может поддерживать в играх. В твите Патрика Шура упоминается именно Game Clock, в то время как частота в бусте может быть несколько выше.

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Также инсайдер сообщил, что TGP графического процессора составляет 255W, что несколько ниже, чем у конкурентов от Nvidia (GeForce RTX 3080 имеет TDP 320 Вт). Наконец, подтвердились предыдущие утечки касаемо объёма и типа видеопамяти, которой будет оборудован графический ускоритель. Radeon RX 6900 XT будет иметь 16 ГБ памяти GDDR6. В итоге новый флагман AMD выглядит как достойный ответ линейке карт RTX 3000, а при разумной ценовой политике AMD он может положить конец многолетней доминации Nvidia на рынке графических решений.

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Владимир
23:20
Кожанке идет)
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Михаил Чернов
23:18
Согласен
Возможную карта GTA VI слили на Reddit
Роман Илюхин
23:13
Это разные архитектуры это раз, gddr6x от gddr6 что сильно ушла? Разгон тем более сокращает разрыв и причём тут тпд?
Опубликованы достоверные характеристики AMD Radeon RX 6900 XT - частота 2,4GHz, 16 ГБ памяти GDDR6 и 255W TGP
LEVAK
23:13
TGP и есть полное потребление всей карты, какие нах триста. Конечно под разгоном и будет жрать 300 Вт, но и частота будет 2500+ МГц.
Характеристики GPU NAVI21 XT флагмана линейки видеокарт AMD Radeon RX 6000 опубликованы в сети
Holy-Fox
23:12
Надеюсь, у них на этот раз получится, а то многолетняя монополия нвидиа никому на пользу не идет.
Характеристики AMD Big Navi стали достоянием общественности — частота GPU 2,4 ГГц, 16 Гбайт памяти и TGP 255 Вт
Валера Бастраков
23:08
Да и причём тут закон мура? Производители на бумаге могут написать любое количество транзисторов, ведь никто их пересчитывать не будет, ибо это невозможно. Потому закон мура имеет смысл рассматривать ...
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MriS
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Миша Мирный
23:08
Но если учитывать, что нормальная плата под интел начинается с 7к рублей, а для рязани подойдёт почти самая дешёвая на B450 за 5к, то разница уже ощущается меньше
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Характеристики GPU NAVI21 XT флагмана линейки видеокарт AMD Radeon RX 6000 опубликованы в сети
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