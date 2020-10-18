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AMD со своими центральными процессорами сейчас на коне и уже Intel обнаруживают себя в позиции догоняющих. Переход к производству процессоров по нормам 10-нанометрового техпроцесса затягивается и наиболее разумным решением в этой ситуации выглядит снижение цен на уже имеющуюся продукцию. Особенно это касается более старых моделей под уже потерявшую свою актуальность платформу LGA1151 v2.

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Так, весьма мощный игровой 8-ядерник Intel Core i7-9700K получил скидку в 110$ на крупнейшей американской торговой площадке Amazon. Сейчас от продаётся по цене в 300$ или 23 400 рублей, в то время как на отечественных торговых площадках он стоит порядка 31-32 тысяч рублей (согласно статистике Яндекс Маркета). Лучшее предложение предоставил Citilink, где данный CPU можно купить за 29 990 рублей.

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За эту цену вы получите один из лучших процессоров для чисто игровых систем с отличным разгонным потенциалом и хорошим заделом на будущее. Весьма достойное решение в условиях, когда цены на "народный" Ryzen 5 3600X уже перевалили за 20 тысяч рублей. Кроме того, эта скидка может быть предвестником скорого снижения цен и в наших краях (на некоторые модели Intel скидки есть уже и у нас).