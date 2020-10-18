Intel Core i7-9700K рекордно подешевел - лучший геймерский 8-ядерник с частотой до 4.9 GHz потерял в цене 110$
AMD со своими центральными процессорами сейчас на коне и уже Intel обнаруживают себя в позиции догоняющих. Переход к производству процессоров по нормам 10-нанометрового техпроцесса затягивается и наиболее разумным решением в этой ситуации выглядит снижение цен на уже имеющуюся продукцию. Особенно это касается более старых моделей под уже потерявшую свою актуальность платформу LGA1151 v2.
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Так, весьма мощный игровой 8-ядерник Intel Core i7-9700K получил скидку в 110$ на крупнейшей американской торговой площадке Amazon. Сейчас от продаётся по цене в 300$ или 23 400 рублей, в то время как на отечественных торговых площадках он стоит порядка 31-32 тысяч рублей (согласно статистике Яндекс Маркета). Лучшее предложение предоставил Citilink, где данный CPU можно купить за 29 990 рублей.
За эту цену вы получите один из лучших процессоров для чисто игровых систем с отличным разгонным потенциалом и хорошим заделом на будущее. Весьма достойное решение в условиях, когда цены на "народный" Ryzen 5 3600X уже перевалили за 20 тысяч рублей. Кроме того, эта скидка может быть предвестником скорого снижения цен и в наших краях (на некоторые модели Intel скидки есть уже и у нас).
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