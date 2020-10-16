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В последнее время всё чаще можно встретить фанатов AMD, разочарованных в нынешней ценовой политике компании, решившей нажиться на своём доминирующем положении на рынке и взвинтившей цены как на грядущие, так и на актуальные линейки своих CPU. В этой ситуации логичнымс выходом будет обратить свой взор на процессоры конкурента в лице Intel, благо синие пока ещё вполне способны предоставить пользователям очень достойные решения.

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К примеру, самый популярный на данный момент централный процессор от красной команды вырос в цене до 19 тысяч рублей, в то время как его прямой конкурент в лице Intel Core i5-10400F наоборот можно купить со скидкой за 13 766 рублей на маркетплейсе goods.ru, а применив промокод для новых пользователей pika1000 можно скинуть цену ещё на 1000 рублей. В это же время средняя рыночная цена i5-10400F колеблется в районе 15 000 -15 500 рублей.

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При этом процессор Intel уверенно обходит своего визави из красного лагеря в большинстве актуальных современных игр, являясь куда более оптимальным вариантом для игрового компьютера. В такой ситуации AMD стоит очень серьёзно задуматься о пересмотре своей ценовой политики, а в противном случае Intel вполне способны вернуть утраченные позиции за счёт скидок и выхода Rocket Lake-S.



