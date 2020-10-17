Результаты разогнанного до 6 ГГц Ryzen 9 5950X сравнили с Ryzen 3900Х, Intel Core i9-10900K и Ryzen 3950X
Сегодня известный инсайдер TUM_APISAK раскрыл в своём twitter весьма впечатляющие результаты тестирования 16-ядерного процессора Ryzen 9 5950X, разогнанного до тактовой частоты в 6 ГГц в бенчмарке Geekbench 5. В однопоточном режиме он смог выбить 2024 балла, что оказалось лучшим результатом за всю историю Geekbench. Этого показателя не могли добиться даже топовые представители процессоров Intel, славящиеся отличной производительностью на одно ядро.
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В многопоточном тесте новый процессор от красных выбил 17448 попугаев, но здесь он уже не смог похвастаться рекордами, ибо соревноваться приходилось с процессорами AMD EPYC, топовые результаты которых переваливают за 60 тысяч баллов. Ещё одним важным достижением Ryzen 9 5950X стало преодоление психологической отметки тактовой частоты в 6 ГГц, которая ранее при тестировании в Geekbench не покорялась ни одному процессору AMD.
Этот результат был достигнут при помощи инженерного образца процессора на системе MacOS 10.15.7 (Built 19H2). Скорее всего это была неофициальная сборка с Hackintosh (пиратская версия операционной системы Apple), ведь в настоящих компьютерах яблочной компании всегда использовались процессоры Intel, а в скором времени они перейдут на собственные разработки на базе ARM. Объяснить подобный выбор операционной системы можно тем, что MacOS потребляет меньше ресурсов чем Windows. Результаты потребительских моделей Ryzen 9 5950X могут оказаться ещё выше, ведь инженерные образцы CPU зачастую демонстрируют меньшую производительность.
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