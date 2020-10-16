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MSI выпустила официальный пресс-релиз, в котором окончательно подтвердила свои намерения обеспечить поддержку грядущих процессоров AMD Ryzen 5000 на всех своих платах с чипсетами X470 и B450, как с приставкой МАХ, так и без неё. Как и в случае с некоторыми другими вендорами, обновление BIOS стоит ожидать в январе 2021 года. Подробный график выпуска BIOS будет объявлен после того, как AMD предоставит необходимый для апдейта микрокод.

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Кроме того, MSI обмолвились о возможной поддержке Ryzen 5000 на материнских платах серии 300 (X370, B350, A320). Компания готова обеспечить поддержку этих материнских плат, но это решение зависит целиком и полностью от AMD. Если AMD решит изменить свою политику относительно наиболее старых материнских плат платформы AM4, то MSI готова оперативно предоставить пользователям необходимые обновления BIOS.

Что же касается самых свежих материнских плат на чипсетах В550 и Х570, то некоторые из них уже получили все необходимые обновления и способны полноценно работать в паре с новейшими процессорами Ryzen 5000 на архитектуре Zen3. Полный план по обеспечению поддержки этих чипсетов можно посмотреть на официальном сайте MSI.