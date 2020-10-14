Выбираем бюджетный процессор в ценовом диапазоне до 120$ - Ryzen 3300X против i3-10100 по мнению Benchmark
Как бы ни были интересны массовой аудитории характеристики флагманских моделей процессоров и видеокарт, большинство пользователей всё равно сидит на куда более скромных системах. К тому же до момента полного воцарения на рынке консолей и видеокарт следующего поколения нетребовательному игроку будет за глаза хватать производительности недорогих 4-ядерников, которые сейчас можно приобрести за вполне разумную цену в 110-120$.
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Но какой из распространённых ныне процессоров будет более предпочтителен: Ryzen 3300X от AMD или Core i3-10100 от Intel? Авторы youtube-канала Benchmark решили провести сравнительное тестирование двух конкурирующих моделей в 8 актуальных для 2020 года играх. Для того, чтобы исключить влияние GPU на результаты теста, в качестве видеоадаптера была использована видеокарта EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 ULTRA GAMING.
| Игра
| 3300X Avg FPS
| 3300X 1% Low
| 10100 Avg FPS
|10100 1% Low
|Assassin's Creed Odyssey
|105 FPS
|64 FPS
|103 FPS
|70 FPS
|Battlefield V
|152 FPS
|92 FPS
|149 FPS
|94 FPS
|Need For Speed Heat
|92 FPS
|65 FPS
|90 FPS
|61 FPS
|Hitman 2
|85 FPS
|57 FPS
|79 FPS
|55 FPS
|Metro Exodus
|158 FPS
|130 FPS
|159 FPS
|130 FPS
|Shadow of the Tomb Raider
|126 FPS
|51 FPS
|128 FPS
|69 FPS
|Star Wars Jedi Fallen Order
|120 FPS
|73 FPS
|115 FPS
|73 FPS
|The Witcher 3
|233 FPS
|142 FPS
|226 FPS
|146 FPS
И несмотря на чуть большую стоимость Ryzen 3300X не смог показать какого-то существенного отрыва от своего визави. Почти во всех играх разницу между процессорами нужно было искать с лупой. Где-то на пару кадров в секунду вперёд вырывался 3300X, а где-то победу с таким же отрывом одерживал i3-10100. А вот что касается показателя 1% Low, то здесь i3 был куда убедительней. К примеру, в Shadow of the Tomb Raider
его преимущество по этому показателю составило около 35%, а в Assassin's Creed Odyssey - 10%.
Но это были скорее исключения из правил, а общая картина такова, что оба CPU идут в тестах ноздря в ноздрю. Тем не менее в пользу i3-10100 говорит более низкая цена (в магазинах РФ средняя стоимость 10500 рублей против 12000 рублей у Ryzen 3300X), а также свежая ревизия этого процессора с отключённым графическим ядром, которую обещают продавать по невероятной цене в 79$. К преимуществам Ryzen 3300Х можно отнести платформу AM4, на которой даже недорогие материнские платы имеют возможности разгона и смогут принять в себя один из грядущих CPU Ryzen 5000.
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