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Как бы ни были интересны массовой аудитории характеристики флагманских моделей процессоров и видеокарт, большинство пользователей всё равно сидит на куда более скромных системах. К тому же до момента полного воцарения на рынке консолей и видеокарт следующего поколения нетребовательному игроку будет за глаза хватать производительности недорогих 4-ядерников, которые сейчас можно приобрести за вполне разумную цену в 110-120$.

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Но какой из распространённых ныне процессоров будет более предпочтителен: Ryzen 3300X от AMD или Core i3-10100 от Intel? Авторы youtube-канала Benchmark решили провести сравнительное тестирование двух конкурирующих моделей в 8 актуальных для 2020 года играх. Для того, чтобы исключить влияние GPU на результаты теста, в качестве видеоадаптера была использована видеокарта EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 ULTRA GAMING.

Игра

3300X Avg FPS

3300X 1% Low

10100 Avg FPS

10100 1% Low

Assassin's Creed Odyssey

105 FPS

64 FPS

103 FPS

70 FPS

Battlefield V

152 FPS

92 FPS

149 FPS

94 FPS

Need For Speed Heat

92 FPS

65 FPS

90 FPS

61 FPS

Hitman 2

85 FPS

57 FPS

79 FPS

55 FPS

Metro Exodus

158 FPS

130 FPS

159 FPS

130 FPS

Shadow of the Tomb Raider

126 FPS

51 FPS

128 FPS

69 FPS

Star Wars Jedi Fallen Order

120 FPS

73 FPS

115 FPS

73 FPS

The Witcher 3

233 FPS

142 FPS

226 FPS

146 FPS



И несмотря на чуть большую стоимость Ryzen 3300X не смог показать какого-то существенного отрыва от своего визави. Почти во всех играх разницу между процессорами нужно было искать с лупой. Где-то на пару кадров в секунду вперёд вырывался 3300X, а где-то победу с таким же отрывом одерживал i3-10100. А вот что касается показателя 1% Low, то здесь i3 был куда убедительней. К примеру, в Shadow of the Tomb Raider

его преимущество по этому показателю составило около 35%, а в Assassin's Creed Odyssey - 10%.

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Но это были скорее исключения из правил, а общая картина такова, что оба CPU идут в тестах ноздря в ноздрю. Тем не менее в пользу i3-10100 говорит более низкая цена (в магазинах РФ средняя стоимость 10500 рублей против 12000 рублей у Ryzen 3300X), а также свежая ревизия этого процессора с отключённым графическим ядром, которую обещают продавать по невероятной цене в 79$. К преимуществам Ryzen 3300Х можно отнести платформу AM4, на которой даже недорогие материнские платы имеют возможности разгона и смогут принять в себя один из грядущих CPU Ryzen 5000.