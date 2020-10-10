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Intel разместила на своем веб-сайте ARK процессор Core i3-10100F, который не входил в основной прайс 10-го поколения Comet Lake-S и до сих пор не включен в него. Процессор Intel i3-10100F готов стать новым чемпионом для бюджетных игр, имеет 14-нм чип Comet Lake, оснащен четырьмя ядрами и восемью потоками, с базовой частотой 3,6 ГГц и повышенной частотой 4,3 ГГц. С TDP 65 Вт четырехъядерный процессор имеет низкие требования к охлаждению, что является хорошей новостью для бюджетных сборщиков.

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i3-10100F не имеет встроенной графики, но готов для игрового применения в паре с дискретной игровой видеокартой. Intel Core i3-10100F будет стоить всего от 80 до 98 долларов, готов конкурировать с недорогим AMD Ryzen 3 3300X, который основан на микроархитектуре Zen 2 7-нм и также имеет четыре ядра и восемь потоков. По сравнению с Core i3-10100F процессор Ryzen 3 3300X имеет базовую частоту на 200 МГц выше и кэш третьего уровня на 10 МБ больше.

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AMD Ryzen 3 3300X, как и Core i3-10100F не имеет встроенной графики, также работает в категории TDP 65 Вт и является идеальным соперником Core i3-10100F. AMD Ryzen 3 3300X имеет в комплекте кулер Wraith Stealth, а Intel Core i3-10100F скорее всего оснастят тем же безымянным радиатором, который Intel использовал все эти годы. Пока неизвестно сможет ли Core i3-10100F соперничать с Ryzen 3 3300X по игровой производительности, но Intel i3-10100F станет явным победителем, если производитель сможет обеспечить рынок достаточным количеством модели. Характеристики процессора представлены на странице Intel Core i3-10100F (ark.intel).