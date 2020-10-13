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Одним из самых главных преимуществ ПК перед консолями является наличие на этой игровой платформе множества бесплатных раздач игр всевозможных жанров. Но иногда бывает, что игроки не успели или не заметили той или иной интересующей их раздачи. Обычно владельцы магазинов цифровой дистрибуции не проводят повторных бесплатных раздач, но сервис IndieGala решил пойти другой дорогой и устроил аттракцион невиданной щедрости, вновь сделав бесплатными более 140 игр, которые уже были доступны для бесплатного добавления на аккаунт ранее.

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Среди наиболее интересных предложений затесалась красочная адвенчура Deponia, великолепный отечественный приключенческий симулятор с элементами RPG Механоиды 2: Война кланов, весьма приятная стратегия Theatre of War 2 с дополнениями и очень крутой украинский гибрид пошаговой стратегии и ролевой игры Восхождение на трон.

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Словом, каждый найдёт в этой раздаче что-нибудь для себя. Если вы пропустили прошлые раздачи этого сервиса, то сейчас самое время наверстать упущенное. Общее количество проектов на раздаче составляет 147 тайтлов. Каждую из этих игр можно без проблем добавить на свой аккаунт, после чего они станут вашими навсегда.