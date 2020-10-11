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В своё время процессоры линейки AMD FX едва не стали причиной банкротства для красной компании. Первые обзоры на них были сплошь негативными, а в тестах они существенно уступали конкурентам из стана Intel. Большинство изданий и блогеров тогда поставили крест на FX, но были и такие, которые стремились докопаться до истины и выяснить, в чём же кроется проблема с этими CPU. Как вы все уже наверное знаете, им это удалось.

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Дьявол, как всегда, крылся в деталях, и для раскрытия полного потенциала этих процессоров необходимо было заниматься комплексным разгоном, увеличивая частоту не только у ядер процессора, но и у оперативной памяти и северного моста. После множества роликов и статей по теме FX наконец был оправдан и окружён народной любовью, а рост популярности оптимизированных под многопоток игр существенно продлил его жизнь. И в 2020 году авторы портала GECID.com решили провести тест старичка в современных играх для того, чтобы выяснить его долговечность.

Основу тестовой конфигурации составила материнская плата ASRock Fatallity 990 FX Killer с 16 Gb оперативной памяти G.Skill TridentX DDR3 на частоте 2400 Mhz и таймингами CL10. Видеоадаптером выступила MSI GeForce RTX 2080 Ti Gaming X TRIO. За охлаждение отвечала СЖО ID-COOLING DashFlow 240. Ядра процессора были разогнаны до 4,6 GHz, ОЗУ работала с базовым XMP-профилем, а CPU-NB и шину HyperTransport разогнали до 2600 MHz. После всех этих манипуляций производительность выросла на 23%.

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В этот раз онлайн-проекты почти во всех случаях показывали стабильно высокую производительность. World of Tanks и Rainbow Six: Siege выжимают в 100+ кадров в секунду, а Apex Legends, Fortnite и PUBG демонстрируют стабильные 60 FPS с включённым параметром Vsync. Блокбастеры тоже радуют фреймрейтом выше 60 на высоких и даже ультра настройках, но из-за большого разброса в стабильности в некоторых играх рекомендуется воспользоваться всё тем же Vsync.

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Хотя есть и те игры, которым для стабильных 60 FPS оказалось мало нашего старичка: Metro: Exodus, Red Dead Redemption 2, Total War Saga: TROY и Escape from Tarkov. Да и не самые лучшие показатели в плане фризов и статтеров тоже смазывают финальное впечатление от процессора.

Но всё же, несмотря ни на что культовый 8-ядерник даже спустя 8 лет после своего выхода продолжает тащить современные игры. Понятно, что в скором времени новое поколение консолей отправит его на пенсию, но пока что он ещё может порадовать своих владельцев неплохой производительностью.