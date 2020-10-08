AMD поделились с общественностью результатами внутренних тестов Radeon RX 6900XT Big Navi - новинка способна тянуть 4К в 60+ FPS, но не дотягивается до RTX 3090
На прошедшей видеоконференции AMD были анонсированы долгожданные процессоры Ryzen 5000, представлены их характеристики и цены. Но помимо этого AMD поделилась с общественностью ещё и другой важной информацией. Наконец-то были представлены первые данные внутренних тестов флагманской модели GPU на архитектуре RDNA2. Данные эти довольно скудны и показывают лишь цифры производительности Radeon RX 6900XT Big Navi всего в 3 играх: Borderlands 3, Call of Duty: Modern Warfare и Gears of War 5. Все игры запускались с максимальными настройками и в разрешении 4К.
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По результатам этих тестов можно смело заявить, что грядущий флагман способен тянуть игры в разрешении 4К, но в то же время он существенно отстаёт от своего прямого конкурента в лице RTX 3090. Если верить результатам тестов от AMD, то RX 6900XT выдаёт в среднем 61 кадр в секунду в Borderlands 3 (DirectX 12, качество Badass), 73 кадра в секунду в Gears of War 5 (DirectX 12, качество Ultra) и 88 FPS в Call of Duty: Modern Warfare (DirectX 12, качество Ultra).
Если сравнить эти результаты с производительностью RTX 3090, то можно заметить, что только в Borderlands 3 карты показывают схожий перформанс (61 кадр против 59). А вот в Gears of War 5 RTX 3090 уже обгоняет своего визави (73 кадра в секунду против 98). В Modern Warfare ситуация ещё хуже (88 FPS против 139). Конечно, это ещё не полноценные независимые тесты, не небольшое представление о будущем раскладе сил они дают.
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