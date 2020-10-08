Nvidia уже готовит продвинутые версии GeForce RTX 3080 на 20 ГБ видеопамяти, RTX 3070 на 16 ГБ и 3060 Ti - предполагаемые даты запуска и харакиеристики
Nvidia ещё не успела в должной мере удовлетворить покупательский спрос на базовые версии RTX 3080 и 3090, а из её стана уже приходят новые вести о грядущем выпуске обновлённых моделей с увеличенным количеством видеопамяти на борту. Об этом сегодня сообщило издание videocardz.com со ссылкой на свои собственные источники внутри компании.
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Согласно информации videocardz, планы Nvidia по запуску 3070 Ti с 6144 ядрами CUDA пошли прахом из-за недостаточного производства чипов GA104. Вместо этого компания сосредоточится на выпуске обновлённой версии GeForce RTX 3070 с расширенным до 16 Gb видеобуфером. Помимо этого апгрейд получит и старшая модель RTX 3080, которая по данным источника получит уже 20 Gb памяти. Выход этих графических карт должен состоятся в декабре текущего года. памяти и ожидается.
Ну а самым интересным из новых графических адаптеров выступает среднебюджетная видеокарта GeForce RTX 3060 Ti. Она будет основана на 8 нм чипе GA104-200 с 4864 CUDA-ядрами и оборудована 8 ГБ GDDR6 памяти. Её появления стоит ожидать уже в середине ноября. Все эти карты призваны оказать существенное давления на новые графические чипы AMD RDNA2, информацию о которых раскроют 28 ноября.
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