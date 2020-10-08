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Nvidia уже готовит продвинутые версии GeForce RTX 3080 на 20 ГБ видеопамяти, RTX 3070 на 16 ГБ и 3060 Ti - предполагаемые даты запуска и харакиеристики

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Nvidia ещё не успела  в должной мере удовлетворить покупательский спрос на базовые версии RTX 3080 и 3090, а из её стана уже приходят новые вести о грядущем выпуске обновлённых моделей с увеличенным количеством видеопамяти на борту. Об этом сегодня сообщило издание videocardz.com со ссылкой на свои собственные источники внутри компании.

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Согласно информации videocardz, планы Nvidia по запуску 3070 Ti с 6144 ядрами CUDA пошли прахом из-за недостаточного производства чипов GA104. Вместо этого компания сосредоточится на выпуске обновлённой версии GeForce RTX 3070 с расширенным до 16 Gb видеобуфером. Помимо этого апгрейд получит и старшая модель RTX 3080, которая по данным источника получит уже 20 Gb памяти. Выход этих графических карт должен состоятся в декабре текущего года. памяти и ожидается.

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Ну а самым интересным из новых графических адаптеров выступает среднебюджетная видеокарта GeForce RTX 3060 Ti. Она будет основана на 8 нм чипе GA104-200 с 4864 CUDA-ядрами и оборудована 8 ГБ GDDR6 памяти. Её появления стоит ожидать уже в середине ноября. Все эти карты призваны оказать существенное давления на новые графические чипы AMD RDNA2, информацию о которых раскроют 28 ноября.

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Yolanda Tarska
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А самый прикол если Амд что-то там сделает более менее, могут эти 3070-3080 с двойным объёмом памяти выпустить не особо дороже. В целом в спеках Xbox RDNA2 работает оказывается на 2.3ГГц.... Уже можн...
NVIDIA GeForce RTX 3080 20 Гбайт и RTX 3070 16 Гбайт дебютируют в декабре, а RTX 3060 Ti появится в ноябре — данные VideoCardz
Ivan
01:33
Не готовы оказались, ага первый раз видеокарты делали)
Одна из последних видеокарт GeForce RTX 3090 в России была куплена за 167 000 рублей в магазине Регард неизвестным геймером
Сергей Боровой
01:32
неизвестным геймером... дичь какая-то )) зелот, он должен типа себя раскрыть ? почему ? так звучит, как будто ты абсолютный нищий, а он посмел купить недостижимую для тебя (по сути мусор) вещь и НИКОМ...
Одна из последних видеокарт GeForce RTX 3090 в России была куплена за 167 000 рублей в магазине Регард неизвестным геймером
Kasyan
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Инженерный образец 16-ядерного процессора Эльбрус-16С показали на выставке — новинка получила поддержку PCIe 3.0 и 8 каналов памяти DDR4-3200
Сергей Боровой
01:23
ай да Хуанг, ай молодец))
Nvidia уже готовит продвинутые версии GeForce RTX 3080 на 20 ГБ видеопамяти, RTX 3070 на 16 ГБ и 3060 Ti - предполагаемые даты запуска и харакиеристики
Listoman
01:17
Затраты, да и никто сейчас не будет делать 20гб версии при таком дефиците)
NVIDIA GeForce RTX 3080 20 Гбайт и RTX 3070 16 Гбайт дебютируют в декабре, а RTX 3060 Ti появится в ноябре — данные VideoCardz
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