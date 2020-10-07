Epic Games устроили бесплатную раздачу фотореалистичных ассетов для разработки игр под Unreal Engine на общую сумму в 33 тысячи рублей
Epic Games продолжают еженедельно радовать обычных геймеров бесплатными раздачами различных игр в своём Epic Games Store. Но при этом они не забывают и о другой важной части своего бизнеса в лице популярнейшего движка Unreal Engine. И для того чтобы привлечь молодых и перспективных разработчиков на свою платформу они устраивают ежемесячные бесплатные раздачи ассетов для разработки игр на довольно солидные суммы всем желающим.
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В этом месяце в раздачу попали несколько наборов с фотореалистичными ассетами для создания локаций и пара паков с готовыми моделями персонажей. Общая стоимость всех ассетов из раздачи составляет внушительные 33 тысячи рублей. Полный список всего контента со ссылками можно изучить ниже.
Polar Sci-Fi Facility
Набор высококачественных моделей и текстур для создания локации заснеженной арктической станции в научно-фантастическом стиле.
Medieval Docks
Похожий на предыдущий набор, но на этот раз для создания средневековых доков.
Plants Pack
Пак, состоящий из всевозможной травы, цветов и прочей растительности.
Gothic Knight
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Детализированная модель средневекового рыцаря с возможностью детальной кастомизации.
Modular Fantasy House
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Ассеты для создания средневековых домов в стиле фэнтези с соответствующим интерьером.
Cemetery - VOL.1
Модели и текстуры для создания кладбищенских локаций.
GR Customizable Female 01
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Мультяшные модели женских персонажей выполненные в стилистике Fortnite.
Destruction System
Система настраиваемой разрушаемости для объектов, основанная на блюпринтах Unreal Engine.
Talent (Skill) Tree Builder
Готовая система древа прокачки персонажей.
Immersive Dark Ambient Music Pack
Бесплатный набор музыки в жанре Dark Ambient.
Кроме того, пара наборов контента стала бесплатной навсегда:
City Park Environment Collection
Набор моделей и текстур для создания городских парков.
Factory Environment Collection
Множество ассетов для создания фабрик.
LAVIFV Infantry Fighting Vehicle
Высокодетализированная модель канадского бронетранспортёра LAV-25.
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