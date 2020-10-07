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Epic Games продолжают еженедельно радовать обычных геймеров бесплатными раздачами различных игр в своём Epic Games Store. Но при этом они не забывают и о другой важной части своего бизнеса в лице популярнейшего движка Unreal Engine. И для того чтобы привлечь молодых и перспективных разработчиков на свою платформу они устраивают ежемесячные бесплатные раздачи ассетов для разработки игр на довольно солидные суммы всем желающим.

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В этом месяце в раздачу попали несколько наборов с фотореалистичными ассетами для создания локаций и пара паков с готовыми моделями персонажей. Общая стоимость всех ассетов из раздачи составляет внушительные 33 тысячи рублей. Полный список всего контента со ссылками можно изучить ниже.

Набор высококачественных моделей и текстур для создания локации заснеженной арктической станции в научно-фантастическом стиле.

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Похожий на предыдущий набор, но на этот раз для создания средневековых доков.

Пак, состоящий из всевозможной травы, цветов и прочей растительности.

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Детализированная модель средневекового рыцаря с возможностью детальной кастомизации.

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Ассеты для создания средневековых домов в стиле фэнтези с соответствующим интерьером.

Модели и текстуры для создания кладбищенских локаций.

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Мультяшные модели женских персонажей выполненные в стилистике Fortnite.

Система настраиваемой разрушаемости для объектов, основанная на блюпринтах Unreal Engine.

Готовая система древа прокачки персонажей.

Бесплатный набор музыки в жанре Dark Ambient.

Кроме того, пара наборов контента стала бесплатной навсегда:

Набор моделей и текстур для создания городских парков.

Множество ассетов для создания фабрик.

Высокодетализированная модель канадского бронетранспортёра LAV-25.







