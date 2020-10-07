Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Epic Games устроили бесплатную раздачу фотореалистичных ассетов для разработки игр под Unreal Engine на общую сумму в 33 тысячи рублей

[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3080 в продаже
RTX 3090 в продаже
Еще одна RTX 3090 в продаже
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Epic Games продолжают еженедельно радовать обычных геймеров бесплатными раздачами различных игр в своём Epic Games Store. Но при этом они не забывают и о другой важной части своего бизнеса в лице популярнейшего движка Unreal Engine. И для того чтобы привлечь молодых и перспективных разработчиков на свою платформу они устраивают ежемесячные бесплатные раздачи ассетов для разработки игр на довольно солидные суммы всем желающим. 

реклама

В этом месяце в раздачу попали несколько наборов с фотореалистичными ассетами для создания локаций и пара паков с готовыми моделями персонажей. Общая стоимость всех ассетов из раздачи составляет внушительные 33 тысячи рублей. Полный список всего контента со ссылками можно изучить ниже. 

Polar Sci-Fi Facility

Набор высококачественных моделей и текстур для создания локации заснеженной арктической станции в научно-фантастическом стиле.

Medieval Docks

анонсы и реклама
МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке
2080 MSI Gaming за копейки по промокоду MGA
2080 Ti c двойной скидкой дешевле чем везде
Слив 2070 Super по промокоду MSIGAMING
Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде
2080 Ti гораздо дешевле чем везде - вводи промокод MGA
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Похожий на предыдущий набор, но на этот раз для создания средневековых доков.

Plants Pack

Пак, состоящий из всевозможной травы, цветов и прочей растительности.

Gothic Knight

реклама


Детализированная модель средневекового рыцаря с возможностью детальной кастомизации.

Modular Fantasy House

реклама

Ассеты для создания средневековых домов в стиле фэнтези с соответствующим интерьером.

Cemetery - VOL.1

Модели и текстуры для создания кладбищенских локаций.

GR Customizable Female 01

реклама

Мультяшные модели женских персонажей выполненные в стилистике Fortnite.

Destruction System

Система настраиваемой разрушаемости для объектов, основанная на блюпринтах Unreal Engine.

Talent (Skill) Tree Builder

Готовая система древа прокачки персонажей.

Immersive Dark Ambient Music Pack

Бесплатный набор музыки в жанре Dark Ambient.

Кроме того, пара наборов контента стала бесплатной навсегда:

City Park Environment Collection

Набор моделей и текстур для создания городских парков.

Factory Environment Collection

Множество ассетов для создания фабрик.

LAVIFV Infantry Fighting Vehicle

Высокодетализированная модель канадского бронетранспортёра LAV-25.



Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

халява
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 UX425
8
Деньги вперед: главные игры октября 2020 года
39
Тестирование процессора Intel Core i5-10600КF в актуальных играх
31
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: октябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
9
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1660 Super
22
Mafia: Definitive Edition — рецензия
25
Тестирование процессора Intel Core i7-10700F в актуальных играх
40
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Atomic
21
Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – сентябрь 2020
128
Обзор и тестирование процессорной СВО EKWB EK-AIO 360 D-RGB
20

Интересные материалы

Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – сентябрь 2020
30 сентября 2020 128
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio
24 сентября 2020 92
Тестирование процессора Intel Core i5-10400F в актуальных играх
25 сентября 2020 23
Тестирование процессора Intel Core i7-10700F в актуальных играх
2 октября 2020 40
Mafia: Definitive Edition — рецензия
2 октября 2020 25
Тестирование процессора Intel Core i3-10320 в актуальных играх
28 сентября 2020 41

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi резко снизила цену на Redmi Note 9 Pro – быстрая зарядка 30 Вт, NFC, 64 Мп камера и игровой процессор по самой низкой стоимости с начала продаж
10
Samsung Galaxy S20 сильно подешевел в российской рознице – Exynos 990, 64-Мп камера, NFC, аккумулятор на 4000 мА*ч и официальная гарантия по низкой цене
3
Геймерский 8-ядерный Ryzen 7 3700X рекордно подешевел – популярный игровой процессор можно купить со скидкой в 40 долларов
48
Полный список смартфонов Xiaomi, которые получат MIUI 12 в октябре – Redmi Note 7, Redmi Note 8 и другие аппараты – названия и точные сроки
4
Стала известна дата выхода стабильной прошивки MIUI 12 для Xiaomi Redmi Note 7 и Redmi Note 8
1
HUAWEI Mate 20 сильно подешевел – 5-кратный оптический зум, быстрая зарядка, NFC, OLED-дисплей 3120×1440р в одном из самых мощных флагманов 2019 года
3
В PlayStation 5 могут запретить запускать вторично купленные диски с играми — пользователи не смогут экономить, перепродавая и обменивая физические копии
36
AMD Infinity Cache зарегистрирован — быстрый кэш на видеокартах Radeon RX 6000 позволит обогнать GeForce с GDDR6X
90
Стала известна дата выхода MIUI 12 Stable для восьми дешёвых смартфонов Xiaomi
1
GeForce GTX 1660 Super и Radeon RX 580 сравнили на последних версиях драйверов – выясняем, стоит ли переплачивать 3 000 рублей за NVIDIA
35
Выбираем процессор для RTX 3080 - Ryzen 5 3600 или i5 10400F - выясняем, кто оказался быстрее в тестировании Benchmark
99
ASUS представила видеокарты GeForce RTX 3070 TUF
22
В следующем году для Minecraft выйдет обновление, которое обогатит «пещерную жизнь» в игре
1
Apple iPhone SE (2020) подешевел в российской рознице – A13 Bionic, NFC, компактный 4,7” дисплей и 12-Мп камера с поддержкой 4K по низкой цене
3
BigNavi не получит ядер для трассировки лучей — все расчеты будут возложены на вычислительные блоки
78
Nvidia удалила информацию о запуске российских продаж RTX 3080 FE
50
Новая технология AMD позволит сократить разрыв с видеокартами NVIDIA GeForce RTX 3080 – Infinity Cache – сверхбыстрая память большого объёма
7
Need for Speed Hot Pursuit Remastered представлена официально
57
Для NVIDIA анонс Ampere стал проверкой на зрелость
33
Cyberpunk 2077 получил официальную дату выхода
13

Популярные статьи

Распродажа в магазине GoDeal24: Windows 10 Pro за 579 рублей, Office 2016 Pro Plus за 1619 рублей и многое другое со скидкой до 62%
Тестирование процессора Intel Core i5-10600КF в актуальных играх
31
Деньги вперед: главные игры октября 2020 года
39
Детальное исследование производительности 4 и 6-ядерных процессоров AMD второго поколения
19
Чипсет Intel H410 — получаем прирост производительности до 14% от настройки таймингов DDR4
25
Обзор системных плат Asus Prime B450M-K, Gigabyte B450M H и MSI B450-A PRO MAX. Часть 1
13
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 UX425
8
Знакомимся с Data Science: от новичка до специалиста
Война никогда не меняется — как создавался Fallout
7
Тестирование связки i5-4690k и видеокарты EVGA GTX 1070 FTW на предмет комплексного разгона
51

Сейчас обсуждают

Максим
04:19
Это зависит всецело от игры и позиции разработчика по ней. Бывают оба варианта, какой будет тут не ясно, может подскажут те, кто уже имел дело с ранее вышедшей дивинити, она так же прошла через систем...
Baldur’s Gate III вышла в Steam по программе раннего доступа
Yoll
03:57
В Мафии 2 ремастер так же всё похерили все физикс эффекты. Добивают старые игры до конца, хоронят так сказать.
После обновления в Crysis Remastered растения перестали реагировать на действия игрока
Yoll
03:55
Маленький вонючий член, ожирение, уродливая рожа. Лучше дома дрочить сидеть, поверь.
Как живые: 2K показала кадры некстген-геймплея NBA 2K21
Inqizitor
03:42
Если сделают, я буду смеяться ещё больше, чем с 570 убожества. НФорс 4, который в результате требует времени и повторной установки гигантского Термалрайта - это была отрыжка прогресса, но это был рома...
AMD не будет выпускать новые наборы системной логики специально для процессоров Ryzen 5000, платы Intel 500-й серии дебютируют в марте 2021 года — данные HD Tecnología
Inqizitor
03:39
Первый фанат отписался.
AMD не будет выпускать новые наборы системной логики специально для процессоров Ryzen 5000, платы Intel 500-й серии дебютируют в марте 2021 года — данные HD Tecnología
Inqizitor
03:39
Ну правда, зачем выпускать нормальную логику топовую, если на предтоповой убогой наклепали платы все дороже, чем на топовой в предыдущей серии. Какая разница, что по поддержке переферии возможностей с...
AMD не будет выпускать новые наборы системной логики специально для процессоров Ryzen 5000, платы Intel 500-й серии дебютируют в марте 2021 года — данные HD Tecnología
Артём Мячин
03:35
Это же всегда вопрос цены. 2070super за 45-50 ну так себе. за 30ку уже норм, имхо.
Популярные видеокарты NVIDIA от MSI распродают с внушительной скидкой по специальному промокоду
Артём Мячин
03:33
За сколько купили и какую карту? Можно пруф какой-то? ну чек, например.
Nvidia удалила информацию о запуске российских продаж RTX 3080 FE
Артём Мячин
03:30
Да нет уже почти остатков по предыдущему поколению. Продали всё почти.
Nvidia удалила информацию о запуске российских продаж RTX 3080 FE
Kasyan
03:28
Бегом в аптеку за очками!
Детальное исследование производительности 4 и 6-ядерных процессоров AMD второго поколения
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем