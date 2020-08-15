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Курс популярной криптовалюты Ethereum за месяц вырос почти в 2 раза - возрождение майнинга может привести к существенному росту цен на видеокарты

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За последний месяц популярная криптовалюта Ethereum продемонстрировала весьма впечатляющий рост Если 15 июля курс валюты находился на отметке в  $239.7, то уже сегодня альткоин торгуется по цене в $439.8 за единицу. Более того, финансовые аналитики предрекают Ethereum дальнейший рост вплоть до $500 к концу текущего года. 

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Среди благоприятных для курса валюты факторов называется скорый запуск обновления сети Ethereum 2.0 и взрывной рост сферы децентрализованных финансов DeFi, в рамках которой Ethereum является самым известным и надёжным инструментом, через сеть которого проходит большинство сделок и транзакций. К примеру популярная DeFi-биржа Uniswap целиком базируется на блокчейне Ethereum. Из-за роста популярности DeFi-сервисов  выросла и комиссия за переводы ETH, что в свою очередь влечёт увеличение доходов майнеров.

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Это может привести к новой массовой скупке видеокарт майнерами с целью быстрого и лёгкого заработка, как случилось в начале 2018 года. Тогда цены на видеоадаптеры существенно выросли из-за резко образовавшегося дефицита. Влияние курса альткоина на стоимость графических адаптеров можно наблюдать уже сейчас. 

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Например, средние цены на некоторые модели видеокарт AMD уже устремились вверх (исторически сложилось, что именно продукция AMD более востребованна у майнеров криптовалюты). При этом списать рост цен на укрепление доллара не получится, так как колебания курса американской валюты были не столь значительны. Напомню, что в марте 2020 года цена доллара США достигала отметки в 80,88 рублей, но тогда это не вызвало существенного подорожания техники.

Масла в огонь подливают и заявления разработчиков Ethereum о желании внедрить в криптовалюту алгоритм ProgPoW, который  должен существенно понизить результативность майнинга на специализированных ASIC-устройствах и  сделать обычные видеокарты единственным эффективным инструментом для добычи ETH. Вполне разумно будет предположить, что нас ждёт новым бум майнинга, в ходе которого главными пострадавшими будут кошельки экономных геймеров. 

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KillerOK
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Если бы еще со времён 3Dfx Voodoo в каждом новом поколении мы доплачивали 20% за возросшую производительность, то к этому моменту видеокарты были бы доступны только олигархам.
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 получат вдвое больше RT-ядер и на 20 % возросшую стоимость по сравнению с предшественницами — данные инсайдера
Bojack Horseman
10:59
я те чисто по секрету скажу - видеокарты типа 1066 по 35 тыщ майнерам тоже неинтересны. Единственные, кому интересны видеокарты по лошадиным ценам - это магазины с их неуемной жадностью.
Курс популярной криптовалюты Ethereum за месяц вырос почти в 2 раза - возрождение майнинга может привести к существенному росту цен на видеокарты
Vitaly Chehlov
10:58
Лучше хуавей ю 7 2019г.обновили ато он 8 месецев неиобновляется
7 смартфонов Huawei получили стабильную прошивку EMUI 10.1
motya
10:58
Что-то не помню, чтобы сильно цены после всплеска стоимости битки упали. А народ потом привык и берет опять карты в тридорога.
Курс популярной криптовалюты Ethereum за месяц вырос почти в 2 раза - возрождение майнинга может привести к существенному росту цен на видеокарты
G1ALG1A
10:57
где есть дешевле ссылку скинь, сейчас все мат платы на алиэкспресс заметно подорожали.
Kllisre X99 LGA2011-3 на DDR4 - лучшая бюджетная материнская плата с Aliexpress
Moleculo
10:56
24 дорого, но 12 как-то слишком мало для флагмана...
Существование NVIDIA GeForce RTX 3090 подтверждено документацией Micron — видеокарта получит 12 ГБ памяти GDDR6X 384-бит
Ry Zen
10:56
Спасибо. Получается, что майнинг все ещё рискованный и долгий по окупаемости процесс.
Курс популярной криптовалюты Ethereum за месяц вырос почти в 2 раза - возрождение майнинга может привести к существенному росту цен на видеокарты
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