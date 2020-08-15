Курс популярной криптовалюты Ethereum за месяц вырос почти в 2 раза - возрождение майнинга может привести к существенному росту цен на видеокарты
За последний месяц популярная криптовалюта Ethereum продемонстрировала весьма впечатляющий рост Если 15 июля курс валюты находился на отметке в $239.7, то уже сегодня альткоин торгуется по цене в $439.8 за единицу. Более того, финансовые аналитики предрекают Ethereum дальнейший рост вплоть до $500 к концу текущего года.
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Среди благоприятных для курса валюты факторов называется скорый запуск обновления сети Ethereum 2.0 и взрывной рост сферы децентрализованных финансов DeFi, в рамках которой Ethereum является самым известным и надёжным инструментом, через сеть которого проходит большинство сделок и транзакций. К примеру популярная DeFi-биржа Uniswap целиком базируется на блокчейне Ethereum. Из-за роста популярности DeFi-сервисов выросла и комиссия за переводы ETH, что в свою очередь влечёт увеличение доходов майнеров.
Это может привести к новой массовой скупке видеокарт майнерами с целью быстрого и лёгкого заработка, как случилось в начале 2018 года. Тогда цены на видеоадаптеры существенно выросли из-за резко образовавшегося дефицита. Влияние курса альткоина на стоимость графических адаптеров можно наблюдать уже сейчас.
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Например, средние цены на некоторые модели видеокарт AMD уже устремились вверх (исторически сложилось, что именно продукция AMD более востребованна у майнеров криптовалюты). При этом списать рост цен на укрепление доллара не получится, так как колебания курса американской валюты были не столь значительны. Напомню, что в марте 2020 года цена доллара США достигала отметки в 80,88 рублей, но тогда это не вызвало существенного подорожания техники.
Масла в огонь подливают и заявления разработчиков Ethereum о желании внедрить в криптовалюту алгоритм ProgPoW, который должен существенно понизить результативность майнинга на специализированных ASIC-устройствах и сделать обычные видеокарты единственным эффективным инструментом для добычи ETH. Вполне разумно будет предположить, что нас ждёт новым бум майнинга, в ходе которого главными пострадавшими будут кошельки экономных геймеров.
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