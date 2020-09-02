Инсайдеры сообщают, что Nvidia планирует создавать искусственный дефицит на графические карты NVIDIA GeForce RTX 3000 до 2021 года
Показ новых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3000 вызвал у геймеров немало восторгов, однако, если верить информации от инсайдеров, радоваться пока что преждевременно. Энтони Гарреффа из Tweak Town сообщает, что Nvidia пока что не уверена полностью в 8-нанометровом техпроцессе Samsung и его конечной производительности. И именно поэтому они планируют существенно ограничить производство первых партий GPU Ampere, чтобы быть полностью уверенными в конечном результате.
реклама
Ещё одним фактором уменьшения масштабов производства выступает необходимость оглядываться на действия прямых конкурентов из AMD и Intel. И те и другие готовят свои собственные высокопроизводительные дискретные видеокарты, и Nvidia будут ожидать первой достоверной информации о Big Navi и Xe HPG, чтобы затем дать на них адекватный ответ.
Для простых же пользователей это означает возникновение искусственного дефицита, возрастание активности перекупщиков и повышение конечных цен. Таким образом, далеко не каждый желающий сможет урвать столь желанную RTX 3070/3080 по привлекательной цене в 500-700$. Так что, если вы хотели стать одним из ранних обладателей новых моделей видеокарт Nvidia, то стоит обратить внимание на возможность предзаказа.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила