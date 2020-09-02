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Показ новых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3000 вызвал у геймеров немало восторгов, однако, если верить информации от инсайдеров, радоваться пока что преждевременно. Энтони Гарреффа из Tweak Town сообщает, что Nvidia пока что не уверена полностью в 8-нанометровом техпроцессе Samsung и его конечной производительности. И именно поэтому они планируют существенно ограничить производство первых партий GPU Ampere, чтобы быть полностью уверенными в конечном результате.

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Ещё одним фактором уменьшения масштабов производства выступает необходимость оглядываться на действия прямых конкурентов из AMD и Intel. И те и другие готовят свои собственные высокопроизводительные дискретные видеокарты, и Nvidia будут ожидать первой достоверной информации о Big Navi и Xe HPG, чтобы затем дать на них адекватный ответ.

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Для простых же пользователей это означает возникновение искусственного дефицита, возрастание активности перекупщиков и повышение конечных цен. Таким образом, далеко не каждый желающий сможет урвать столь желанную RTX 3070/3080 по привлекательной цене в 500-700$. Так что, если вы хотели стать одним из ранних обладателей новых моделей видеокарт Nvidia, то стоит обратить внимание на возможность предзаказа.