Digital Foundry одними из первых получили в свои руки RTX 3080 - в первых тестах новый флагман показывает себя до 80% лучше чем RTX 2080
Специалисты youtube-канала Digital Foundry смогли одними из первых опробовать в деле горячо ожидаемую новую видеокарту RTX 3080 и поспешили поделиться своими впечатлениями с широкой общественностью. Предварительные тесты флагмана проводились в системе на базе процессора Intel Core i9-10900K, материнской платы Asus ROG MAXIMUS XII EXTREME и 16 Gb ОЗУ G.Skill TRIDENT Z на частоте в 3600MHz.
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Авторы канала пока не стали называть конкретных цифр FPS, ограничившись лишь сравнением производительности карты с представителем предшествующего поколения в лице RTX 2080. Игры тестировались на максимальных настройках в разрешении 4K.
В Borderlands 3 RTX 3080 продемонстрировала солидный прирост в 80% по сравнению с RTX 2080. В Battlefield V преимущество было уже не столь существенным и составило 65-70%. Примерно эти же показатели оказались справедливы и для Shadow of the Tomb Raider и Control: в зависимости от сцены прирост составлял 70-75%. Наконец в Doom Eternal преимущество новинки доходило до 85-90%.
Также были протестированы возможности видеоадаптера в работе с трассировкой лучей. В Control с включёнными RTX и DLSS прирост колебался в районе 70-75%. А вот в Quake 2, использующем более продвинутый Path Tracing RTX 3080 была близка к тому, чтобы удвоить результаты 2080.
В целом, новый флагман выглядит весьма достойно, хотя конечно же хотелось бы увидеть его сравнение с RTX 2080 Ti, ведь флагманом предыдущей линейки выступал именно этот графический адаптер. Впрочем результаты этого противостояния мы сможем лицезреть уже в ближайшем будущем.
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