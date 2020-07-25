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Google уже запустили бета-тестирование новейшей версии операционной системы Android 11. Теперь же, благодаря утёкшей в сеть копии Руководства по настройке устройства энтузиасты обнаружили весьма интересую информацию. Все будущие устройства, на которых пользователи собираются запускать Android 11 должны иметь более 2 ГБ ОЗУ. Те же устройства, которые имеют 2 гигабайта или меньше будут запускаться лишь на урезанной версии дистрибутива Android Go, предназначенной для бюджетных и сверхбюджетных смартфонов.

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Новые правила вступять в силу в 4 квартале 2020 года, когда новая версия операционной системы будет выпущена публично. Хотя ранее запущенные устройства объемом ОЗУ 2 ГБ в стандартной конфигурации GMS всё же не будут насильно переводиться на дистрибутив Android Go, чтобы избежать путаницы.

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Помимо этого, телефоны с 512 МБ ОЗУ больше не будут способны осуществлять предварительную загрузку Google Mobile Services, что фактически означает конец их поддержки. Таким образом новая мобильная операционная система предъявляет более высокие требования к объёму оперативной памяти чем полноценная десктопная ОС Windows 10, которая способна стабильно работать даже на компьютерах с 1 Гигабайтом ОЗУ в версии 32-bit. Для запуска же 64-битной версии системы потребуется 2 GB памяти.





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