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По информации издания The Verge Intel планирует представить «нечто грандиозное» на мероприятии 2 сентября. Информацию об этом процессорный гигант разослал множеству представителей прессы, заявляя, что на грядущем онлайн-ивенте они продемонстрируют, «как их продукция расширяет границы нашей работы и помогает поддерживать связь».

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С большой долей вероятности можно заявить, что на предстоящем мероприятии будут представлены процессоры Intel 11-го поколения Tiger Lake, анонс которых состоялся в рамках выставки CES в начале 2020 года. Данная линейка процессоров будет ограничена ноутбучными CPU, включающими в себя интегрированные графические чипы на базе многообещающей архитектуры Intel XE.

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Эти чипы станут фактическими наследниками процессоров семейства Ice Lake и будут базироваться на улучшенном 10nm+ техпроцессе. Онлайн мероприятие от Intel должно будет заменить презентацию компании, которая должна была пройти в рамках отменённого Computex. Некоторые производители ноутбуков (в частности Acer) уже обещали, что ноутбуки с чипами Intel Tiger Lake 11-го поколения будут выпущены нынешней осенью. Так или иначе, больше информации мы сможем получить 2 сентября.