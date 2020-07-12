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Недавние слухи о повышении цен на видеокарты подтверждаются новой информацией. По сообщениям китайского ресурса mydrivers.com Nvidia снимает с производства видеочипы TU106, TU104 и TU102, лежащие в основе таких карт как RTX 2070, RTX 2070 Super, RTX 2080 Super и флагманской RTX 2080 Ti. Конечно, сразу данные видеоускорители из продажи не пропадут, но после истощения текущих складских запасов видеокарт может возникнуть дефицит, который в свою очередь обязательно приведёт к росту цен на топовые модели.

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В то же время среднебюджетные решения серии GTX 16XX пока останутся на рынке, ведь в их основе лежит чип TU116. Скорее всего подобное решение Nvidia связано с желанием освободить пространство под топовые и предтоповые видеокарты RTX 3000 на архитектуре Ampere, а наличие в продаже топов предыдущего поколения по привлекательной цене может помешать продажам новинок. Своими действиями Nvidia по сути убивает сразу двух зайцев: ускоряет истощение текущих складских запасов и не допускает снижения цен на устаревающие видеокарты.

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По сообщениям источника релиз флагманской видеокарты RTX 3080 Ti должен состояться 17 сентября 2020 года. Существует вероятность, что одновременно с ней будет выпущена и модель RTX 3080. И именно к этой дате Nvidia хочет очистить рынок от линейки RTX 2000.



