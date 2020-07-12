Энтузиасты показали, как бы выглядел ремейк культовой GTA San Andreas на Unreal Engine 4 - невероятная графика и тщательно воссозданная атмосфера великой игры
San Andreas и по сей день остаётся одной из самых популярных и любимых частей GTA. Но тот факт, что вышла она в 2004 году, давно даёт о себе знать, ведь графика в игре с годами лучше не становится. Конечно можно установить на неё пачку модов, текстур высокого разрешения и даже прикрутить какой-никакой аналог рейтрейсинга, но в целом это будет всё та же игра.
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Для проектов такого уровня имеет смысл делать полноценный ремейк на новом движке с полностью обновлённой картинкой. Но Rockstar вряд ли станут заниматься чем-то подобным, ведь тратить ресурсы студии такого калибра на ремейки старых игр попросту глупо.
Но фанаты всё же могут посмотреть на то, как мог бы выглядеть ремейк культовой игры благодаря стараниям трёх мододелов из ArcadiaSquad. Эти энтузиасты из Южной Америки в настоящий момент трудятся над воссозданием GTA San Andreas на движке Unreal Engine 4. Промежуточные итоги их стараний можно наблюдать в видеоролике, который они недавно выложили на свой youtube-канал. Видео демонстрирует до боли знакомые локации San Andreas с впечатляющей современной графикой и эффектами.
Вот только скачать и поиграть во всё это великолепие не получится, ибо данный проект не является полноценным ремейком игры со всем её функционалом. Пока что в планы авторов входит лишь создание мощного инструмента для производства машинимы. А вот геймплей, миссии и сюжет они воссоздавать пока не собираются.
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