Death Stranding можно получить бесплатно при покупке новых видеокарт Nvidia GeForce RTX
Похоже Nvidia решила при продвижении своих видеокарт брать пример с AMD, известной бесплатными раздачами игр в нагрузку к новеньким видеоадаптерам. В рамках новой промо-акции покупатели новых видеокарт линейки GeForce RTX смогут получить Steam-ключ популярной игры от Kojima Productions. Раздача была приурочена к скорому выходу бывшего эксклюзива PlayStation 4 на платформе персональных компьютеров, который состоится 14 июля.
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Сама акция будет актуальна до 29 июля, причём активировать свой ключ можно будет только через собственный софт Nvidia GeForce Experience. Список магазинов-партнёров, участвующих в акции можно посмотреть на официальном сайте Nvidia.
Вот полный список графических карт, при покупке которых можно рассчитывать на подарок:
- GeForce RTX 2080 Ti
- GeForce RTX 2080 SUPER
- GeForce RTX 2080
- GeForce RTX 2070 SUPER
- GeForce RTX 2070
- GeForce RTX 2060 SUPER
- GeForce RTX 2060
Важно также отметить, что в акции участвуют не только видеокарты для десктопных компьютеров, но и аналогичные адаптеры для ноутбуков.
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Death Stranding - это компьютерная игра в жанре actionот третьего лица с открытым миром, разработанная студией легендарного японского геймдизайнера Хидео Кодзимы. Первоначально она являлась эксклюзивом игровой консоли Sony PlayStation 4, но вскоре стало известно о выходе версии игры для ПК.
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