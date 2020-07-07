Ubisoft устроит бесплатную раздачу Watch Dogs 2 во время своей презентации Ubisoft Forward - инструкция по получению отличного экшена
Сегодня Ubisoft выложила на свой youtube-канал видео, посвящённое подробностям своей грядущей пресс-конференции Ubisoft Foward. На мероприятии будут продемонстрированы такие игры как Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion и новый контент для королевской битвы Hyper Scape. И это была бы обычная рядовая конференция, если бы не известия о довольно крупной бесплатной раздаче, которая пройдёт одновременно с данным событием.
реклама
Раздавать будут экшен Watch Dogs 2, который является одним из немногих достойных конкурентов GTA V за последние годы. Для того чтобы разжиться своей собственной копией игры необходимо иметь аккаунт с сервисе Uplay и просто авторизоваться в нём в момент проведения стрима презентации. Сделать это можно как через лаунчер Uplay, так и через официальный сайт стора. Сама раздача будет жёстко ограничена по времени и будет проводиться только во время трансляции основной части онлайн-шоу, так что стоит следить за моментом начала мероприятия.
Ubisoft Forward стартует 12 июля в 22:00 по московскому времени, а перед ней пройдёт часовое предварительное шоу, в рамках которого разработчики будут рассказывать о грядущем контенте к уже вышедшим играм издательства (во время прешоу забрать игру будет нельзя).
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила