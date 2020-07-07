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Ubisoft устроит бесплатную раздачу Watch Dogs 2 во время своей презентации Ubisoft Forward - инструкция по получению отличного экшена

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Сегодня Ubisoft выложила на свой youtube-канал видео, посвящённое подробностям своей грядущей пресс-конференции Ubisoft Foward. На мероприятии будут продемонстрированы такие игры как Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion и новый контент для королевской битвы Hyper Scape. И это была бы обычная рядовая конференция, если бы не известия о довольно крупной бесплатной раздаче, которая пройдёт одновременно с данным событием.

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Раздавать будут экшен Watch Dogs 2, который является одним из немногих достойных конкурентов GTA V за последние годы. Для того чтобы разжиться своей собственной копией игры необходимо иметь аккаунт с сервисе Uplay и просто авторизоваться в нём в момент проведения стрима презентации. Сделать это можно как через лаунчер Uplay, так и через официальный сайт стора. Сама раздача будет жёстко ограничена по времени и будет проводиться только во время трансляции основной части онлайн-шоу, так что стоит следить за моментом начала мероприятия. 

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Ubisoft Forward стартует 12 июля в 22:00 по московскому времени, а перед ней пройдёт часовое предварительное шоу, в рамках которого разработчики будут рассказывать о грядущем контенте к уже вышедшим играм издательства (во время прешоу забрать игру будет нельзя).

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никак, просто зайдешь в то же время, что и трансляция, и тебе выдадут.
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Nemeriz
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В моем городе в 12 году у сисадмина 12-15 к было и место хрен найдешь, сейчас тут же в среднем 40. Если ты говоришь про мск или типа того, тогда моргни если тебя держат в заложниках.
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mg_kun
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