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Уникальный эмулятор старушки Dendy 3dSen трансформирует привычную 8-битную графику в полноценное 3D

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Хотели бы вы взглянуть на до боли знакомые и затёртые до дыр ретро-игры под другим углом? Тогда специально для вас в цифровом магазине Steam в режиме раннего доступа вышел весьма необычный эмулятор классической игровой консоли NES (на постсоветском пространстве более известной как Dendy).

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Программа носит название 3dSen и главной её фишкой является возможность конвертации изображения из 2D в 3D. Благодаря этому изображение на экране мгновенно приобретает отсутствовавшие ранее перспективу и глубину, а знакомые игры начинают играть совершенно новыми красками. При этом весь геймплей остаётся всё тем же. В настоящий момент эмулятор имеет поддержку 70 игр, среди которых есть такие легендарные проекты как Super Mario Bros, Duck Tales, Battle City, Chip n' Dale Rescue Ranger, Contra и Legend Of Zelda. Для полного счастья не хватает лишь Darkwing Duck и Battletoads, но разработчики уверяют, что список доступных игр будет постоянно пополняться.

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Стоит сие чудо 259 pублей, но важно также уточнить, что образы игр в комплекте с эмулятором не поставляются и желаемые ромы необходимо доставать самостоятельно. Ранее те же разработчики уже выпускали похожую программу, адаптирующую 8-битные игры для VR-гарнитур.
 

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SVG4K
03:40
Этой новости до выхода в Стиме уже было год с гаком, и тут о чудо это новость достойная титульной. Транслируются только конкретные игры.
Уникальный эмулятор старушки Dendy 3dSen трансформирует привычную 8-битную графику в полноценное 3D
Володимир Валентинович Сівко
03:37
Да не он просто тупой и не знает что бесплатно это ноль денег. Либо он просто срал на все и пишет за деньги как проститутка.
Бесплатная раздача игр от Humble Bundle – за 15 долларов можно получить 10 игр общей стоимостью 300 и более долларов
Алексей Липницкий
03:31
А когда на honor 7c будет обновление? 🤔
10 смартфонов HUAWEI 2018 и 2019 года начали обновляться до стабильной версии EMUI 10.1
MriS
03:29
Игры - это лучшая проверка на стабильность. Особенно Crysis 3, возможно сейчас и другие есть. Софт подойдет, к примеру видео и 3D редакторы. В грелках норм, а в играх и софте вылеты, перезагрузки и тд...
Как эффективно снизить температуру процессора, зоны VRM и видеокарты даже в плохом корпусе и без дорогого охлаждения
warmuza
03:17
Святотатство.
Уникальный эмулятор старушки Dendy 3dSen трансформирует привычную 8-битную графику в полноценное 3D
Kasyan
03:16
Прикол в том, что Тьюринги были на 12 нм от TSMC, а эти будут 8 говнометрах без EUV от Самсунга.
Игровые графические процессоры Ampere могут выпускаться компанией Samsung по 8-нм технологии
ledsscp7
03:11
чувак, если из заднего прохода дует - надо сходить к врачу))
Как эффективно снизить температуру процессора, зоны VRM и видеокарты даже в плохом корпусе и без дорогого охлаждения
Kasyan
03:10
Прошлый инсайд подтвердился, только там писали что будет EUV! 8 нм от Самсунг без EUV - это фиаско братан!
Игровые графические процессоры Ampere могут выпускаться компанией Samsung по 8-нм технологии
MriS
03:09
Попробуй на башню и выдув 140-ки поставить на 2500 оборотов, чем городить склейки из непроизводительных вертух. 140-ка на мелкой и узкой башне, заодно будет обдувать vrm. Эти вертушки на вдув пустить,...
Как эффективно снизить температуру процессора, зоны VRM и видеокарты даже в плохом корпусе и без дорогого охлаждения
Kasyan
03:04
Те ещё кипятильники будут.
Игровые графические процессоры Ampere могут выпускаться компанией Samsung по 8-нм технологии
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