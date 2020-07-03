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Хотели бы вы взглянуть на до боли знакомые и затёртые до дыр ретро-игры под другим углом? Тогда специально для вас в цифровом магазине Steam в режиме раннего доступа вышел весьма необычный эмулятор классической игровой консоли NES (на постсоветском пространстве более известной как Dendy).

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Программа носит название 3dSen и главной её фишкой является возможность конвертации изображения из 2D в 3D. Благодаря этому изображение на экране мгновенно приобретает отсутствовавшие ранее перспективу и глубину, а знакомые игры начинают играть совершенно новыми красками. При этом весь геймплей остаётся всё тем же. В настоящий момент эмулятор имеет поддержку 70 игр, среди которых есть такие легендарные проекты как Super Mario Bros, Duck Tales, Battle City, Chip n' Dale Rescue Ranger, Contra и Legend Of Zelda. Для полного счастья не хватает лишь Darkwing Duck и Battletoads, но разработчики уверяют, что список доступных игр будет постоянно пополняться.

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Стоит сие чудо 259 pублей, но важно также уточнить, что образы игр в комплекте с эмулятором не поставляются и желаемые ромы необходимо доставать самостоятельно. Ранее те же разработчики уже выпускали похожую программу, адаптирующую 8-битные игры для VR-гарнитур.



