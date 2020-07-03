Уникальный эмулятор старушки Dendy 3dSen трансформирует привычную 8-битную графику в полноценное 3D
Хотели бы вы взглянуть на до боли знакомые и затёртые до дыр ретро-игры под другим углом? Тогда специально для вас в цифровом магазине Steam в режиме раннего доступа вышел весьма необычный эмулятор классической игровой консоли NES (на постсоветском пространстве более известной как Dendy).
реклама
Программа носит название 3dSen и главной её фишкой является возможность конвертации изображения из 2D в 3D. Благодаря этому изображение на экране мгновенно приобретает отсутствовавшие ранее перспективу и глубину, а знакомые игры начинают играть совершенно новыми красками. При этом весь геймплей остаётся всё тем же. В настоящий момент эмулятор имеет поддержку 70 игр, среди которых есть такие легендарные проекты как Super Mario Bros, Duck Tales, Battle City, Chip n' Dale Rescue Ranger, Contra и Legend Of Zelda. Для полного счастья не хватает лишь Darkwing Duck и Battletoads, но разработчики уверяют, что список доступных игр будет постоянно пополняться.
Стоит сие чудо 259 pублей, но важно также уточнить, что образы игр в комплекте с эмулятором не поставляются и желаемые ромы необходимо доставать самостоятельно. Ранее те же разработчики уже выпускали похожую программу, адаптирующую 8-битные игры для VR-гарнитур.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила