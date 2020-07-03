Названы лучшие материнские платы для процессоров Ryzen 3000 в 2020 году по версии Hardwaretimes
Процессоры семейства Ryzen в настоящий момент продолжают своё победоносное шествие по планете, не оставляя ни малейшего шанса на успех своим конкурентам. Вместе с тем у пользователей, планирующих апгрейд очень остро стоит вопрос о выборе оптимальной материнской платы под платформу AM4. Авторы ресурса hardwaretimes решили помочь своим читателям и выбрали наиболее релевантные модели материнок под разные цели и разный бюджет.
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Лучшая бюджетная материнская плата для Ryzen 3 и Ryzen 5: GIGABYTE B450 AORUS-M
Сообщество недавно одержало довольно значимую победу в борьбе за поддержку Ryzen 4000 на материнских платах 400-х чипсетов, но всё же обращать внимание на B450 сейчас стоит лишь в условиях чрезвычайно ограниченного бюджета. И для бюджетной сборки эксперты советуют выбрать GIGABYTE B450 AORUS-M. За цену в 95$ мы получаем поддержку до 64 ГБ DDR4-памяти на частоте до 3600 МГц, 2 полноценных слота PCIe 3.0 x16, 6 портов SATA 3.0 и 8 портов USB 3.0. Всё что нужно в меру требовательному геймеру, берегущему свои деньги.
Лучшая материнская плата для Ryzen 3 и Ryzen 5 в целом: GIGABYTE B550 AORUS PRO
Выход материнок на B550 чипсете существенно поменял расклад сил на рынке. И хотя их цены и оказались выше ожиданий, они всё-равно предлагают куда более разумное сочетание цена/качество, нежели топовые модели X570. Да и поддержка PCIe 4.0 тоже стала немаловажным фактором. По мнению hardwaretimes наиболее достойным представителем этого чипсета является Gigabyte B550 Aorus Pro. Благодаря неплохой 12-фазной системе питания (6 реальных фаз на удвоителях) она способна без труда вытянуть разгон 6/8-ядерных процессоров даже без обдува VRM. Также в комплекте идёт поддержка 128 ГБ памяти DDR4 с частотой до 5400 МГц и слот PCIe 4.0 для мощной дискретной графической карты. Цена - 189,99$.
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Лучшая материнская плата для Ryzen 7 3700X и 3800X: GIGABYTE X570 AORUS PRO WIFI
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Для более мощных 8-ядерников с приставкой X советуют брать Gigabyte X570 Aorus Pro. Тут уже имеется 2 слота PCIe 4.0 x16, 2 порта M.2 NVMe и надёжным 14-фазным VRM ((6 x2) + 2 с использованием удвоителей IR3599). Цена - 269,99 $.
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Лучшая материнская плата для Ryzen 9 3900X и Ryzen 9 3950X: MSI MEG X570 ACE Gaming
Наконец, в качестве топового решения для платформы AM4 эксперты советуют MSI MEG X570 ACE Gaming. 128 ГБ ОЗУ с частотой 4600 МГц, три слота PCIe 4.0 x16, три порта M.2 и 14-фазная VRM способны стать отличной базой для рабочей станции. Единственный недостаток - цена в 519,99$.
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