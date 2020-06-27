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AMD очень любит проводить маркетинговые акции, давая бесплатные копии популярных игр в довесок при покупке продукции компании, будь то процессоры или видеокарты. В настоящий момент уже действует акция, в рамках которой владельцы новых процессоров Ryzen 3000 получают в подарок лицензионный ключ горячо ожидаемого на ПК бывшего эксклюзива консоли PlayStation 4 Horizon Zero Dawn. Эта промо-кампания продлится до 30 июня.

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А сразу следом за ней будет запущена уже другая похожая акция. Ресурс videocardz.com сообщает, что AMD планирует поставлять бесплатную копию Assassin's Creed Valhalla с избранными процессорами Ryzen 7 и Ryzen 9 из серии 3000. Причём в список включены и ещё не вышедшие CPU Matisse Refresh: 3900XT и 3800XT. К сожалению серии Ryzen 5 и Ryzen 3 в этой акции участвовать не будут, а следовательно за покупку Ryzen 3600X / 3600XT никакого бонуса полагаться не будет.

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С большей долей вероятности данная промо-акция стартует вместе с появлением в продаже CPU Ryzen 3000XT, а именно 7 июля, однако на данный момент нет официального подтверждения этой информации. Также стоит отметить, что Assassin's Creed Valhalla пока не имеет точной даты релиза, ограничиваясь расплывчатой формулировкой "декабрь 2020".

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