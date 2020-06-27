Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

AMD планирует дарить Assassin's Creed Valhalla при покупке процессоров Ryzen 3000

для раздела Блоги
2
Распродажа RTX 2070 дешевле 1070 Ti
Запасы 2070 иссякают - распродажа остатков
Скидки до 40% для геймеров в Ситилинке
Слив последних 2080 со скидками от 10 т.р.
RTX 3000 в составе компьютера уже в Москве
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

AMD очень любит проводить маркетинговые акции, давая бесплатные копии популярных игр в довесок при покупке продукции компании, будь то процессоры или видеокарты. В настоящий момент уже действует акция, в рамках которой владельцы новых процессоров Ryzen 3000 получают в подарок лицензионный ключ горячо ожидаемого на ПК бывшего эксклюзива консоли PlayStation 4 Horizon Zero Dawn. Эта промо-кампания продлится до 30 июня.

реклама

А сразу следом за ней будет запущена уже другая похожая акция. Ресурс videocardz.com сообщает, что AMD планирует поставлять бесплатную копию Assassin's Creed Valhalla с избранными процессорами Ryzen 7 и Ryzen 9 из серии 3000. Причём в список включены и ещё не вышедшие CPU Matisse Refresh: 3900XT и 3800XT. К сожалению серии Ryzen 5 и Ryzen 3 в этой акции участвовать не будут, а следовательно за покупку Ryzen 3600X / 3600XT никакого бонуса полагаться не будет.

анонсы и реклама
Самая дешевая 2070, цен ниже не было
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р.
Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b>
<b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену
Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b>

С большей долей вероятности данная промо-акция стартует вместе с появлением в продаже CPU Ryzen 3000XT, а именно 7 июля, однако на данный момент нет официального подтверждения этой информации. Также стоит отметить, что Assassin's Creed Valhalla пока не имеет точной даты релиза, ограничиваясь расплывчатой формулировкой "декабрь 2020".

реклама


Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса AeroCool Flo
13
В погоне за производительностью: видеокарты – июнь 2020
21
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 - июнь 2020
75
Новые ультрабуки ASUS ZenBook 13 и ZenBook 14
4
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – июнь 2020
20
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: июнь 2020
25
Обзор ноутбука Lenovo Legion 5
15
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр - июнь 2020
55
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
34
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z490 Ace
14

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21 июня 2020 34
Игровой компьютер до 35 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
14 июня 2020 51
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: июнь 2020
23 июня 2020 25
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default – июнь 2020
18 июня 2020 140
В погоне за производительностью: видеокарты – июнь 2020
26 июня 2020 21
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 - июнь 2020
25 июня 2020 75

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi Mi 9T Pro больше не получает стабильную глобальную прошивку MIUI 12
13
Раскрыта новая информация про GTA 6 – Rockstar Games официально восстановила домен для предполагаемой игры
10
Xiaomi Redmi Note 7 получил стабильную прошивку MIUI 11 на Android 10
5
Xiaomi рассказала, когда смартфоны Redmi Note 8 и Redmi Note 7 получат стабильную версию MIUI 12 на Android 10
1
Samsung Galaxy S10 рекордно подешевел – цена флагмана в России упала более чем на 30 000 рублей
1
Производительность видеокарт NVIDIA увеличилась до 12% за счет аппаратного ускорения планировщика GPU в Windows 10
53
Cyberpunk 2077 демонстрирует самую продвинутую графику в текущем поколении на видеокартах NVIDIA с технологией – DLSS 2.0
25
Microsoft убрала ручную остановку обновлений в центре обновления Windows
21
12-ядерный AMD Ryzen 9 3900XT уступил 4-ядерному Intel Core i3-10320 в тестировании UserBenchmark
58
AMD Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT "Matisse Refresh" - представлены тесты, характеристики и цены
16
Процессоры AMD Renoir впечатляют способностями разгона Infinity Fabric
23
Ryzen 5 1600AF спокойно работает в материнской плате на базе AMD B550
26
В Steam началась огромная летняя распродажа со скидками до 90 %
18
Xiaomi выпустила стабильную версию MIUI 12 для двух смартфонов среднего класса
1
Cyberpunk 2077: свежий трейлер, геймплей и даже анонс аниме
39
Microsoft становится толерантнее – ждем афроамериканскую Windows
39
Cyberpunk 2077 новая 4K демонстрация деталей в открытом мире, но пока без трассировки лучей
30
Настольные процессоры AMD Ryzen 4000 Renoir будут поддерживать память до 4200 МГц
16
Цена OnePlus 8 в России упала на 23 000 рублей – Snapdragon 865, 90 Гц дисплей до 12 ГБ ОЗУ и аккумулятор на 4300 мАч
+
Энтузиаст сравнил свежий геймплей Cyberpunk 2077 с показанным два года назад
15

Популярные статьи

В погоне за производительностью: видеокарты – июнь 2020
21
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 - июнь 2020
75
Рассматриваем возможность подключения двух видеокарт к одному слоту - по видеоматериалам канала TechQuickie
11
Когда снизу постучали — тестирование GT 640 c 2 ГБ DDR3-памяти в современных играх
25
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Flo
13
Лучшие игровые сборки на платформе 1200 в июне 2020 года
33
Тонкая настройка компьютера после сборки, до установки Windows
5

Сейчас обсуждают

demonada2003
02:15
рейтинги статей уже просто дно пробивают...
Тонкая настройка компьютера после сборки, до установки Windows
kisulja
02:10
за 4 рубля его никто не возьмет ! очнись ! 2020 год на дворе. рубля за 2-2,5 попробуй...и то, очень-очень желательно выставлять его на продажу вместе с материнкой, с хорошей материнкой !
Из спичек и желудей — что может "дедушка" 6-ядерных Ryzen в современных играх
kisulja
02:09
ASUS M4A79T Deluxe - далеко не идеал для разгона Тубана ! на хорошей плате по ядрам Тубан брал под 4200 ,а по севернику -примерно 3000...
Из спичек и желудей — что может "дедушка" 6-ядерных Ryzen в современных играх
Inqizitor
02:00
16 разных ядер на разной архитектуре, думаю - без HT - это провал будет полный. Интел пусть сделает планировщик у винды, позволяющий задействовать мощные ядра, когда нужно. В целом, затея не просто бе...
Настольные процессоры Intel 12-го поколения (Alder Lake-S) действительно получат разъём LGA 1700
Twisted Evil
01:58
AMD планирует дарить Assassin's Creed Valhalla при покупке процессоров Ryzen 3000
kisulja
01:58
очередность накопителей в диспетчере устройств винды- это не показатель того, на какой диск записан загрузчик !
Тонкая настройка компьютера после сборки, до установки Windows
RussianNeoguy
01:50
Милый челик, сжалься, давно так не орал в голосину
Intel подтвердила выход настольных процессоров Alder Lake-S – новый сокет, DDR5, PCIe 4.0 и 10-нм техпроцесс
SeTi2019
01:45
Чтобы весь этот хлам не мазолил глаз перфекциониста, только и всего. А так же, например, при старте не видеть секунд пять надпись аля Express Gate от Асуса, не видеть всякие пустые порты с жесткими ди...
Тонкая настройка компьютера после сборки, до установки Windows
Алеша Попов
01:34
Согласен 20 миллионов мух купивших говняка 3 точно не могли ошибаться))
Sony поделилась успехами The Last of Us Part II: четыре миллиона копий за три дня
DGalcev
01:34
А я подожду другую акцию - купи Xeon E5-2660V3 (унижатель R7 2700) за 60$ и скачай игру на торренте.
AMD планирует дарить Assassin's Creed Valhalla при покупке процессоров Ryzen 3000
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем