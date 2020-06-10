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В последнее время AMD старается изо всех сил подсластить пользователям покупку новых процессоров Ryzen 3000. В ход идёт как традиционное снижение цен, так и приятные бонусы в довесок. Сегодня было объявлено, что при покупке процессоров на микроархитектуре Zen2 покупатели будут получать в подарок лицензионный ключ Horizon Zero Dawn для сервиса цифровой дистрибуции Steam. Список процессоров, участвующих в акции выглядит следующим образом:

AMD Ryzen 9 3950X

AMD Ryzen 9 3900X

AMD Ryzen 7 3800X

AMD Ryzen 7 3700X

AMD Ryzen 5 3600X

AMD Ryzen 5 3600

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Сама акция будет действовать с 10 по 30 июня, при том что крайним сроком активации кода также является 30 июня. Это косвенно намекает, что ПК релиз горячо ожидаемой игры состоится уже в ближайший месяц. С большей долей вероятности можно сказать, что больше подробностей мы сможем узнать 11 июня на большой онлайн-презентации Sony, где, по слухам, должны анонсировать ПК-порт Bloodborne.

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Так что если вы собираетесь в ближайшее время разжиться одним из представленных в списке CPU, обязательно уточните, участвует ли выбранный вами ритейлер в данной акции. Всё-таки бесплатная копия бывшего эксклюзива PlayStation 4 лишней явно не будет.