AMD дарит Horizon Zero Dawn при покупке процессоров AMD Ryzen 3000
В последнее время AMD старается изо всех сил подсластить пользователям покупку новых процессоров Ryzen 3000. В ход идёт как традиционное снижение цен, так и приятные бонусы в довесок. Сегодня было объявлено, что при покупке процессоров на микроархитектуре Zen2 покупатели будут получать в подарок лицензионный ключ Horizon Zero Dawn для сервиса цифровой дистрибуции Steam. Список процессоров, участвующих в акции выглядит следующим образом:
- AMD Ryzen 9 3950X
- AMD Ryzen 9 3900X
- AMD Ryzen 7 3800X
- AMD Ryzen 7 3700X
- AMD Ryzen 5 3600X
- AMD Ryzen 5 3600
Сама акция будет действовать с 10 по 30 июня, при том что крайним сроком активации кода также является 30 июня. Это косвенно намекает, что ПК релиз горячо ожидаемой игры состоится уже в ближайший месяц. С большей долей вероятности можно сказать, что больше подробностей мы сможем узнать 11 июня на большой онлайн-презентации Sony, где, по слухам, должны анонсировать ПК-порт Bloodborne.
рекламаТак что если вы собираетесь в ближайшее время разжиться одним из представленных в списке CPU, обязательно уточните, участвует ли выбранный вами ритейлер в данной акции. Всё-таки бесплатная копия бывшего эксклюзива PlayStation 4 лишней явно не будет.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила