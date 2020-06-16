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CD Projekt RED дарит копию Witcher 3 для GOG всем обладателям версии игры для платформ, которые можно связать с лаунчером GOG Galaxy

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Весьма интересную акцию решили провести поляки из CD Projekt. Для продвижения своего собственного лаунчера GOG Galaxy 2.0 они решили раздать по GOG-ключу своего главного игрового хита Witcher 3 всем обладателям копии игры для других платформ, которые имеют интеграцию с GOG Galaxy. К примеру если у вас уже есть купленная игра в Steam или Epic Games Store, то связав свои аккаунты с лаунчером GOG вы сможете получить себе  копию Ведьмака для сервиса от CD Projekt.

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Ещё интереснее это предложение выглядит в разрезе того, что с GOG можно связать и консольные аккаунты PlayStation Network и Xbox Live, тем самым приобретя версию культовой RPG сразу для двух разных платформ. В конечном итоге данная акция и была рассчитана на обладателей консольных копий Ведьмака, о чём прямо говорится в официальном пресс-релизе компании.

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Стартует это предложение с сегодняшнего дня и окончится  23 июня в 14:00 по московскому времени. GOG Galaxy является лаунчером собственного онлайн-сервиса CD Projekt, в котором есть возможность приобретать версии игр, свободные от DRM-защиты. Обновлённая версия клиента 2.0 предоставила игрокам функционал по объединению своих аккаунтов в разных игровых сервисах в рамках одного единственного приложения.

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Kopcheniy
18:51
А зачем? Теперь разница в 100-150 МГц между 3600 и 3600Х превратится в 250-300 МГц между 3600 и 3600ХТ, которая будет стоить на 30-40% дороже. Оно надо?
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Kopcheniy
18:50
Да, это было из-за багов, однако и потом в тестах изредка подобное наблюдалось...
AMD официально представила процессоры Ryzen 3000XT и анонсировала материнские платы A520 с обновленной технологией StoreMI
ZrZ
18:49
А мне вот так кажется. Все ж таки +87% по плотности к 7нм.
Базовые частоты процессоров AMD Ryzen XT останутся такими же как и у X версий
Yolanda Tarska
18:49
Это были может баги биос первых, у 7700К частоты выше были.
AMD официально представила процессоры Ryzen 3000XT и анонсировала материнские платы A520 с обновленной технологией StoreMI
Błąčķ_Øvēŗłøřð
18:48
Цена тоже будет уникальная. Где БИГ Нави? Хватит уже мозги факать!!
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 получит уникальную конструкцию – 2 печатные платы с выделенным сопроцессором под трассировку лучей
WWQ
18:48
2666с17... реально??!! 2666 работает на с13 всегда, просто всегда... а на норм памяти с11 если под каждую частоту грамотно затюнить тайминги то разница будет гораздо меньше, а местами ее и вовсе с луп...
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: июнь 2020
Yolanda Tarska
18:48
Ну так лучше стали, теперь стоит с нуля брать 3600ХТ или 3800ХТ.
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Kopcheniy
18:48
То ли дело переход с 6700К на 7700К, где в однопотоке при одинаковой частоте новинка могла даже сливаться :D
AMD официально представила процессоры Ryzen 3000XT и анонсировала материнские платы A520 с обновленной технологией StoreMI
Yuriy By
18:47
"Как оказалось, это не только удобно, но и" не удобно. А вообще бесплатная раздача ключей тем, кто уже купил.... это сильно.
CD Projekt устраивает бесплатную раздачу цифрового ключа культовой РПГ – Ведьмак 3: Дикая охота
stockclock
18:47
Десятка это нифига не дешево. На самом деле цены на б550 должны упасть, не могут они такими быть. Месяц максимум они провисят и станут нормальными. Продаваны думаю хотят распродать старые чипсеты.
В российских магазинах стартовали продажи материнских плат на чипсетах B550 для процессоров Ryzen AM4 - цены вызывают вопросы
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