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Весьма интересную акцию решили провести поляки из CD Projekt. Для продвижения своего собственного лаунчера GOG Galaxy 2.0 они решили раздать по GOG-ключу своего главного игрового хита Witcher 3 всем обладателям копии игры для других платформ, которые имеют интеграцию с GOG Galaxy. К примеру если у вас уже есть купленная игра в Steam или Epic Games Store, то связав свои аккаунты с лаунчером GOG вы сможете получить себе копию Ведьмака для сервиса от CD Projekt.

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Ещё интереснее это предложение выглядит в разрезе того, что с GOG можно связать и консольные аккаунты PlayStation Network и Xbox Live, тем самым приобретя версию культовой RPG сразу для двух разных платформ. В конечном итоге данная акция и была рассчитана на обладателей консольных копий Ведьмака, о чём прямо говорится в официальном пресс-релизе компании.

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Стартует это предложение с сегодняшнего дня и окончится 23 июня в 14:00 по московскому времени. GOG Galaxy является лаунчером собственного онлайн-сервиса CD Projekt, в котором есть возможность приобретать версии игр, свободные от DRM-защиты. Обновлённая версия клиента 2.0 предоставила игрокам функционал по объединению своих аккаунтов в разных игровых сервисах в рамках одного единственного приложения.