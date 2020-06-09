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Сегодня весьма надёжный инсайдер Игорь Валлосек из Igor'sLAB поделился с общественностью новыми данными о топовых моделях грядущей линейки видеокарт Nvidia , основанным на микроархитектуре Ampere. По его данным Nvidia начала расследование утечки дизайна новых видеокарт, что подтверждает истинность ранее опубликованных изображений RTX 3080 с необычной системой охлаждения.

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Под следствием находятся два субподрядчика, ответственных за производство референсных видеокарт: Foxconn и BYD (Build Your Dreams). Также сообщается, что дизайн карты не успели увидеть даже представители маркетингового отдела Nvidia. Однако куда интереснее данные Игоря о трёх топовых видеокартах на основе платы PG132 и флагманского чипа GA102.

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Оказалось что версия RTX 3080 (без Ti) тоже будет укомплектована видеочипом GA102, будет иметь 320-битную шину и 10 ГБ памяти GDDR6X. Карта на ступень выше RTX 3080 Ti будет иметь на борту 11 ГБ памяти на 352-битной шине. Ну а самым главным изменением по сравнению с серией RTX 20XX станет уход на покой бренда Titan и его замена на RTX 3090. Данный суперфлагман будет укомплектован 24 ГБ GDDR6X памяти с шиной в 384 бит, а энергопотребление этого монстра составит внушительные 350 Ватт.

В целом подобный ход со стороны Nvidia выглядит вполне обоснованным, ведь уже Titan RTX был просто картой с огромным видеобуфером и без лишних функций для профессионалов. Поэтому решение перенести новую аналогичную карту в бренд RTX 30XX было вполне логичным.